Perez: "Dit is de meest ideale plek voor mij"

Sergio 'Checo' Perez verlengde dit jaar zijn contract met Racing Point met nog eens drie seizoenen. De Mexicaanse coureur heeft ondanks een mager 2019 veel vertrouwen in de toekomst van het team. "Ik ben gemotiveerd en zelfverzekerd en weet zeker dat het team echt vooruit zal gaan. Ik zie een enorme groeimogelijkheid om de volgende stap te zetten en ben me ervan bewust dat, als ik niet bij een topteam terecht kan, dit de meest ideale plek voor mij is. Op dit punt van mijn carrière is de motivatie die ik van dit project krijg doorslaggevend."

De zelfverzekerdheid van Perez komt voort uit zijn ervaring. "Zeker weten, je maakt je namelijk om minder dingen zorgen. Je weet hoe goed je zelf bent, wat voor mogelijkheden je hebt gekregen en hebt geleerd van het leven. Je leert hoe je niet gefrustreerd moet raken, blij moet zijn met wat je hebt en alle kansen die zich voordeden. Als je er al zo lang bij hoort, dan geniet je er eindelijk van. Anders had ik het contract niet ondertekend. Ik houd ervan met deze mensen te werken en met hen de wereld over te reizen."

Dat hij een contract voor drie jaar op zak heeft, komt vrij weinig voor in de F1. De GP van Mexico is daarnaast ook vastgelegd tot en met 2022. "Het was geweldig nieuws en een gigantische motivatieboost om te weten dat ik nog drie jaar in mijn thuisland kan racen. Dat zijn drie extra jaren om de Mexicanen trots te maken", zegt hij. Hij probeert naar eigen zeggen dan ook zoveel mogelijk te genieten, ook al sloeg de frustratie soms toe. "Ik focus me op het belangrijke, wat ik zelf kan veranderen en beïnvloeden. De rest kan me niet eens schelen. Ik heb een passie voor deze sport en dat is belangrijk voor me, om te genieten van wat ik doe."