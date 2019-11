Steiner over Jaguar: "Niemand wist wat het F1-team precies deed"

"Voor het bestuur van Ford Motor Company waren we puur een kostenpost en niets anders", herinnert Steiner zich in de podcast Starting Grid. Dat Jaguar met geld strooide alsof het niets was, blijkt wel uit een anekdote van de voormalig managing director van het Formule 1-team. Jaguar wist in het jaar 2000 Eddie Irvine als een van de rijders aan te trekken. De excentrieke Noord-Ier reed destijds voor Ferrari maar zwichtte voor een flinke zak geld. Irvine stond qua hoogte van het salaris zelfs bovenaan de loonlijst van de gehele Ford Group. Het verhaal gaat dat voorzitter William Clay Ford Jr. tijdens een bijeenkomst van het uitvoerend bestuur de lijst onder ogen kreeg en zich hardop afvroeg: "Wie is in godsnaam deze Edmund Irvine?"

Steiner bevestigt: "De anekdote is inderdaad waar. Ik was niet bij de bijeenkomst van het bestuur aanwezig, maar heb het gehoord van mensen die er wel waren. Dat hij er niet van wist, zei wel wat over hoe ver het Ford-bestuur van het F1-project af stond." Volgens hem is dat precies waarom het kortstondige avontuur geen succes werd. "Het kostte alleen maar geld, terwijl niemand wist wat er gebeurde of ergens bij betrokken was. Sommige bestuursleden kwamen kijken, maar waren totaal niet bij motorsport betrokken en hadden geen idee. Het was gewoon een schok voor hen toen ze de complexe Formule 1 van dichtbij meemaakten. Je kunt dat hen overigens niet kwalijk nemen, want ze waren daar gewoon niet gekwalificeerd genoeg voor. Net zo min als ik ben voor het runnen van een autobedrijf."

Steiner was zelf slechts een jaar verbonden aan Jaguar. Aan het eind van 2001 voegde hij zich op verzoek van toenmalig teambaas Niki Lauda bij de renstal en aan het eind van 2002 vertrok hij alweer, terwijl er een vervanger klaarstond. "Iedereen had de wildste ideeën, volslagen gestoord en ongegrond. Het werkte tegen ons, want we moesten ze telkens uitleggen wat we precies deden en dat ze ernaast zaten", aldus de man die inmiddels een paar jaar teambaas is van Haas.

Ford trok na het seizoen in 2004 de stekker eruit en verkocht het team aan Red Bull.