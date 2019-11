Honda: "Grand Prix van Mexico heeft historische waarde voor ons"

Het Autodromo Hermanos Rodriguez vormde de afgelopen twee jaar een combinatie van uitdagingen waarmee Red Bull Racing en Max Verstappen uitstekend konden omgaan. De Nederlander won er in 2017 en 2018 met overmacht, maar de vorm van de concurrentie in de recente races in Singapore en Japan is wellicht een voorbode voor wat hen komend weekend in Mexico te wachten staat.

Technisch directeur Toyoharu Tanabe stelt dat Honda een speciale herinnering bewaart aan Mexico. "Het is op historisch vlak een erg belangrijke race voor ons, want Honda boekte op dit circuit haar eerste overwinning met een eigen wagen in de Formule 1. Dat gaat helemaal terug tot 1965. We hopen er dit weekend weer goed te kunnen presteren", vertelt hij.

Daarvoor zullen Honda en Red Bull wel iets speciaals uit de hoge hoed moeten toveren. Verstappen verwacht zelf een lastig weekend, maar sluit gezien zijn eerdere ervaringen een goed resultaat niet uit. Ondanks de snelheid van Ferrari op het rechte stuk, denkt hij dat de RB15 genoeg in zijn mars heeft om voor een mooi resultaat te zorgen.

Tanabe geeft aan dat Honda antwoorden hoopt te vinden op een aantal vragen: "Het Autodromo Hermanos Rodriguez stelt ons voor veel interessante uitdagingen, zowel qua chassis als motor. De meeste van onze vragen hebben te maken met het gegeven dat Mexico-Stad 2,3 kilometer boven de zeespiegel ligt. Door de lage luchtdichtheid moet de motor harder werken om hetzelfde vermogen te leveren als op andere circuits, dus we moeten deze goed afstellen. Bovendien is de lucht daardoor minder effectief voor het koelen van de auto en beïnvloedt het de aerodynamica, waardoor de auto's met een extremere downforce set-up moeten rijden. We hebben veel data om ons goed voor te bereiden op het weekend, maar zien ook een duidelijke verbetering bij sommige concurrenten in de meest recente races. We verwachten niet dat dit een gemakkelijk weekend voor ons zal zijn."

Verstappen maakt kennis met de Honda F1-historie