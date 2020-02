Perez: "Misschien wel mijn beste wagen ooit"

Het team uit Silverstone toonde vorige week een wagen die verdacht veel weg had van de Mercedes W10, de kampioensauto van vorig jaar. Inmiddels heeft de Mexicaan er enkele honderden testronden in zijn RP20 op zitten. Hij is onder de indruk: “Dit kon wel eens het beste pakket zijn waarmee ik aan de start van een nieuw seizoen ben verschenen. Ik hoop dat dat in Melbourne ook nog geldt, maar op het moment werkt de auto prima. We krijgen goede signalen, maar we moeten voor Melbourne nog veel werk doen."

Racing Point nam dit jaar niet alleen het concept over van de Mercedes W10, ook achter de schermen gebeurt er sinds de overname door Lawrence Stroll van alles bij de middenmoter. “We zijn nog nooit zo goed voorbereid geweest als nu”, aldus Perez. “We zijn altijd een team dat in het tweede deel van het seizoen terugkomt, maar ik denk dat dit de eerste keer is dat we het seizoen ook sterk zullen starten.”

Racing Point legt de lat hoog en denkt dit seizoen zelfs de strijd aan te kunnen gaan met Ferrari. Perez houdt wat dat betreft echter een slag om de arm: “De topteams zijn nog steeds erg sterk en het is moeilijk om uit te vinden waar iedereen staat. Waarschijnlijk hebben we aan het einde van de week een beter beeld. Maar hoe meer je naar rondetijden kijkt, hoe meer je je tijd verspilt. We zullen nog twee dagen moeten wachten om te zien waar iedereen staat. Dan gaan de meeste teams aan de long runs beginnen en dan is het wat beter te overzien.”

Met medewerking van Jonathan Noble