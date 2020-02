Testupdate 11u: Verstappen test nieuw bargeboard

Max Verstappen kwam in het tweede uur van de test voor het eerst in actie. De rondjes van de Nederlander waren niet bijzonder betekenisvol. Hij reed met nieuwe bargeboards en Red Bull verzamelde data door aerodynamische meetapparatuur op de wagen te monteren. Verstappen heeft nog altijd geen rondetijd gereden.

Valtteri Bottas was de snelste in het tweede uur. Hij nam de koppositie over van Lando Norris, die als eerste op zacht rubber op de baan kwam. Bottas noteerde op de zogenaamde Zandvoortband een 1.20.454 als snelste tijd.

Tussenstand van de vijfde F1-testdag om 11.00u: