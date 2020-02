Williams al weer toe aan derde Mercedes-krachtbron

Een jaar geleden miste het voormalige topteam nog de eerste dagen van de wintertest in Barcelona, omdat de auto niet klaar was.

Dit jaar verscheen de formatie beter voorbereid aan de start. De FW43 was al voor de eerste testdag op het circuit terug te vinden voor een filmdag. George Russell en Nicholas Latifi kenden vervolgens een soepele eerste testweek, maar kregen op de donderdag wel te maken met een eerste motorwissel, veroorzaakt door problemen met de MGU-H van de Mercedes-krachtbron.

Woensdag, op de eerste dag van de tweede testweek, ging het opnieuw mis. Williams verloor veel tijd door een olielek in het achteronder van de FW43. “Frustrerend”, aldus teambaas Claire Williams. “We zitten nu op onze derde krachtbron en dat heeft ons helaas veel tijd gekost. Maar dat kan nu eenmaal gebeuren tijdens een test en gelukkig is er met de auto zelf niets mis. Ik zou hier wat gelukkiger hebben gezeten als we wat meer testkilometers hadden afgelegd.”

Motorleverancier Mercedes onderzoekt de problemen, laat een woordvoerder van de Zilverpijlen aan Motorsport.com weten: “Het probleem waar Williams vandaag [woensdag] tegen aan liep is een andere dan die van vorige week. De krachtbron is op weg naar Brixworth waar we een diepgravender onderzoek kunnen uitvoeren.”

Met medewerking van Luke Smith