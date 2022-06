Perez wilde pitstop onder virtual safety car: "Hoge slijtage op mediums"

Vorig jaar boekte Sergio Perez in Azerbeidzjan zijn eerste overwinning in dienst van Red Bull Racing en ook dit jaar leek hij zich goed te voelen op het stratencircuit in Baku. De Mexicaan kwalificeerde zich als tweede en nam bij de start de leiding over van polesitter Charles Leclerc. Die zette hij relatief eenvoudig op twee seconden achterstand, maar na de eerste virtual safety car - die door de uitgevallen Carlos Sainz werd veroorzaakt - werd hij snel ingerekend door Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. De regerend wereldkampioen en huidige WK-leider koerste daarna af op een onbedreigde overwinning, terwijl Perez uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede positie.

Daar waar Leclerc - die uiteindelijk met een kapotte motor zou uitvallen - tijdens de eerste virtual safety car zijn pitstop maakte, bleef Perez langer op de baan. Een gemiste kans, want door hoge bandenslijtage kon Verstappen hem kort daarna passeren. "Helaas gingen we tijdens de virtual safety car niet naar de pits, daar was een miscommunicatie. Toen we eenmaal naar binnen wilden gaan, was het te laat. Daarmee hadden we wat pech, want dat had er een race van gemaakt toen we nog aan de leiding reden", zei Perez direct na afloop van de race. "Bij de herstart had ik te veel bandendegradatie op de medium band, die was bij mij extreem hoog en dat is iets wat we moeten bekijken, want Max was in de stint op de mediums zeker sterker vandaag. We hebben flink wat dingen na te bespreken na vandaag, maar dit blijft een heel goed resultaat voor het team."

Voorafgaand aan de race vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner nog dat het team geen teamorders ging inzetten tijdens de GP van Azerbeidzjan. Toch kreeg Perez uiteindelijk de opdracht om zich niet te verdedigen toen Verstappen op betere banden eenmaal in aantocht was. De drievoudig Grand Prix-winnaar had daar echter wel begrip voor. "Ik denk dat het team het juiste besluit nam, want op dat moment zat Max er een stuk verder voor. Het is een goed resultaat voor het team, want op dit circuit kan van alles gebeuren. Uiteindelijk hebben we een dubbelzege behaald en dat is een geweldig resultaat voor het team."

Video: Verstappen passeert Perez voor leiding in GP Azerbeidzjan