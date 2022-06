George Russell is al het gehele seizoen de eerste man achter de heren van Ferrari en Red Bull Racing. De Brit begon ook de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de vijfde startplek en riep voorafgaand aan de race dat alleen incidenten hem verder naar voren konden laten komen. Dat is gebeurd. Russell profiteerde optimaal van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari. De Mercedes-coureur kwam uiteindelijk met twintig seconden achterstand als derde over de finishlijn. Het werd zijn derde podium van dit jaar. De jonge Brit staat vierde in stand en het gat naar Charles Leclerc bedraagt slechts zeventien punten. In dat wereldkampioenschap is Russell Carlos Sainz in ieder geval al voorbij.

"Zoals eerder gezegd: je moet er staan om dit soort kansen te pakken. Ik dank alle mensen in Brackley en Brixworth voor het harde werken. Het is niet eenvoudig dit seizoen met al dat gehobbel", zegt Russell meteen na het uitstappen, die later zijn verhaal verder doet bij Viaplay. "De derde plek is beter dan de snelheid die in de auto zit. Dit is allemaal te danken aan een betrouwbare auto, power unit en het feit dat we optimaal konden profiteren van de problemen bij anderen. Het is wel zo dat we nog meer performance nodig hebben."

Vanaf de eerste vrije training op het Baku City Circuit was het grootste probleem bij Mercedes het gehobbel van de auto. De Mercedes-coureurs zagen dus een beetje tegen de Grand Prix op. Lewis Hamilton kon met moeite uit de auto klimmen na 51 ronden. Russell sprong iets fitter uit de wagen, maar liet achteraf weten ook ontzettend last van zijn rug te hebben. "Het is ongelofelijk lastig in de auto. Hij knalt in elke bocht en op elk rechte stuk tegen de grond aan. Dat duurde anderhalf uur. Als je 320 kilometer per uur rijdt, dan voel je dat wel", vervolgt de Brit. "Het treft niet alleen ons. Bij Ferrari en McLaren ziet het er ook niet goed uit."

VIDEO: Ploegmaat Hamilton stapt met moeite uit de W13