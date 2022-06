Verstappen met overmacht naar 25ste F1-zege: "Een geweldige dag"

Op zaterdag worstelde Max Verstappen naar eigen zeggen nog met de balans in de RB18, waardoor een derde plek op de grid het hoogst haalbare bleek. De Nederlander moest Charles Leclerc en Sergio Perez voor zich dulden, maar begon vorig jaar - toen hij tot een klapband ook op weg leek naar winst - eveneens als derde aan de race beginnen. Het toont aan dat winnen vanaf P3 best mogelijk is in Baku en precies dat zou zondag wederom blijken. Anno 2022 kwam Verstappen bij de start beter weg dan zowel Sergio Perez als ook Charles Leclerc, maar kon hij in tegenstelling tot zijn Mexicaanse teamgenoot nog geen positie winnen. Wel wist Verstappen de druk op te voeren op Leclerc, die voor zijn neus zou verdwijnen door een pitstop na de DNF van Carlos Sainz.

De uitvalbeurt van de Spanjaard is een voorbode gebleken van complete misère bij de Scuderia. De rampspoed was helemaal compleet toen de motor van Leclerc de geest gaf, waardoor Red Bull het rijk voor zich alleen had. Wat betreft die Red Bull-coureurs, had Verstappen het gevecht eenvoudig naar zijn hand gezet. Perez kreeg weliswaar de melding 'no fighting' over de boordradio, maar kon qua race pace ook niets uitrichten tegen de regerend wereldkampioen. Het heeft Verstappen een zeer overtuigende zege opgeleverd, op de plek waar hij vorig jaar al had moeten zegevieren.

De unfinished business waar de Nederlander voorafgaand aan dit weekend over sprak, is met andere woorden volbracht: "Nou ja, je kunt nooit helemaal terugkrijgen wat je vorig jaar bent misgelopen, maar vandaag hadden we wel een geweldig tempo in de auto. We konden goed op de banden letten, de inhaalactie voor de leiding inzetten en daarna ook weglopen. Met de uitvalbeurten van Ferrari hebben we misschien wat geluk gehad, al was onze auto sowieso snel genoeg geweest om het gat met Leclerc te dichten. Dan krijg je natuurlijk een echte race, maar in z'n algemeenheid was ik vandaag erg tevreden met de balans in de auto."

Gevraagd wat het verschil maakte op dit listige stratencircuit, vervolgt Verstappen: "Gewoon de bandenslijtage, samen met de algemene grip van de auto Die combinatie heb je hier nodig, dan kun je namelijk goed op de banden letten. Met een één-twee is het een bijzonder goede dag voor ons geweest." Dat laatste wordt extra kracht bijgezet door de WK-stand. Zo kan Verstappen op een voorsprong van 21 punten bij de coureurs rekenen en staat Red Bull bij de constructeurs al tachtig punten voor. Het onderstreept de goede uitgangspositie, al rekent Verstappen zich nog niet rijk, ook niet voor de race van volgende week in Canada. "Ieder weekend kan weer anders zijn, je moet vooral heel precies zijn in de uitvoering. De kleine dingen moeten allemaal kloppen, ook qua management in de race. Als dat niet zo is, kunnen de onderlinge verhoudingen ieder weekend weer anders zijn."

Video: Verstappen slaat slag in WK met winst in Azerbeidzjan