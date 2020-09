Racing Point sluit deur voor Vettel: “Nooit in beeld geweest”

De afgelopen maanden gonsde het van de geruchten over de toekomst van Sebastian Vettel, die aan het eind van het huidige seizoen moet vertrekken bij Ferrari. De naam die daarbij steevast kwam bovendrijven, was Racing Point. Het team had weliswaar al langlopende contracten met coureurs Sergio Perez en Lance Stroll, maar leek ook wel open te staan voor de komst van de Duitser. Szafnauer, Vettel en teameigenaar Lawrence Stroll voedden zelf intussen de geruchten door op Silverstone bij elkaar in de auto plaats te nemen en elkaar met een elleboogje te begroeten.

Tegelijkertijd bleef Racing Point wel volhouden dat het met Perez en Stroll al twee coureurs onder contract heeft staan voor 2021. In een interview met Auto, Motor und Sport doet Szafnauer dat nogmaals. Hij sluit de deur voor Vettel definitief door te stellen dat de coureurs voor volgend seizoen al in een eerder stadium zijn aangekondigd. “Dat hebben we twee jaar geleden al gedaan. Er is niets meer te bevestigen”, zei Szafnauer. Hij bevestigt dat Vettel dus niet in beeld is voor een plekje bij het team dat in 2021 Aston Martin heet. “Hij is ook niet in beeld geweest.”

Voor Vettel begint de situatie met het oog op 2021 daardoor steeds penibeler te worden. De Ferrari-coureur moet zijn huidige team na afloop van dit seizoen dus verlaten en ook McLaren, Renault, Williams en dus Aston Martin hebben de line-up voor volgend jaar al rond. Het is daarnaast onwaarschijnlijk dat de Duitser aan de bak komt bij Red Bull of zusterteam AlphaTauri, terwijl de verwachting is dat Mercedes in 2021 niet alleen verdergaat met Valtteri Bottas, maar ook met Lewis Hamilton. Realistisch gezien zijn Haas en Alfa Romeo daardoor de enige reële opties als Vettel zijn F1-carrière wil voortzetten.