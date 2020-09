Gasly: 'Nooit verwacht wat er na Red Bull is gebeurd'

Gasly won verrassend met AlphaTauri na een knotsgekke race, nadat de topwagens allemaal achterop raakten en een rode vlag de orde verstoorde. Voor Gasly was het een bijzonder emotionele zege na een moeilijke periode van achttien maanden, waarin hij bij Red Bull ten onder ging, teruggezet werd naar AlphaTauri en zijn beste vriend Anthoine Hubert om het leven kwam. Gasly vocht echter terug. Zijn podium in de Braziliaanse Grand Prix was daar een eerste resultaat van, en nu is er dus de eerste overwinning in Monza. De Fransman zegt dat hij nooit had kunnen vermoeden wat er sinds zijn stap terug naar AlphaTauri zou gebeuren.

“Ik weet hoe belangrijk het was voor mij om mijn eerste zege te pakken in de Formule 1, uiteindelijk is het nog altijd maar mijn derde seizoen in de F1”, zei Gasly. “Ik heb de laatste jaren veel meegemaakt, maar toch voel ik me nog altijd vrij nieuw in deze wereld en ik verbeter me elk jaar. Ik had dit een jaar geleden nooit verwacht, toen ik terug ging naar Toro Rosso. Het podium was al onverwacht en een groot hoogtepunt van vorig jaar. Ik was echt niet voorbereid op deze overwinning, ook al probeer je altijd het best mogelijke scenario voor te stellen."

Gasly trad in de voetsporen van Sebastian Vettel, die in 2008 ook in Monza de eerste zege pakte voor het team. Volgens Gasly was de zege dan ook een belangrijk moment voor de renstal uit Faenza en voor teambaas Franz Tost. “Dit is nog maar een keer eerder gebeurd in de geschiedenis van het team”, voegde Gasly toe. “Franz vertelde me dat we alleen nog maar hadden gewonnen in de regen, dus hij was trots op me omdat ik het nu in een droge race deed. Het was heel moeilijk, maar ik ben gewoon blij om mijn snelheid te kunnen tonen en race per race mezelf te verbeteren. Nu heb ik een beloning gekregen voor al het harde werk dat we moet AlphaTauri en Honda hebben geleverd."

Gerelateerde video