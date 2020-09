Weerbericht voor de Formule 1 Grand Prix van Toscane

Doorgaans is het Autodromo Internazionale del Mugello het walhalla voor de MotoGP, maar in 2020 is – zoals we weten – alles anders. De koningsklasse op twee wielen liet Mugello voor wat het is, anderzijds koos de Formule 1 ervoor om het circuit toe te voegen aan de kalender van dit seizoen. Het valt samen met de duizendste race van Ferrari in Grand Prix-verband, al kun je je vraagtekens zetten bij de timing van een grote viering voor de Scuderia.

Ongeacht de prestaties van Ferrari zal het weer dit weekend geen spelbreker zijn. Dat stelt onze weerpartner Weerplaza.nl. Vooral de teams met wagens die goed tegen de hitte bestand zijn, kunnen floreren op het rappe circuit. "De teams die blij zijn met hitte hebben geluk. De zomer eerst in Toscane. Het belooft schitterend weer te worden op het circuit van Mugello. De baan ligt net buiten Florence op een hoogte van bijna 300 meter.”

Regen lijkt er helemaal niet te komen dit weekend: “Zowel zaterdag als zondag schijnt de zon volop en staat er weinig wind. De middagtemperatuur ligt ruim boven de 30 graden, zo'n 32 tot 35 graden. Volop zomer dus. Alleen de vrijdagtraining loopt iets meer risico op een verdwaalde bui, maar waarschijnlijk blijft het ook dan 'gewoon' zonnig en droog.”