Software moet Mercedes helpen bij beslissingen wedstrijdleiding

Lewis Hamilton ging tijdens de race op Monza de pitstraat in net nadat de wedstijdleiding die had afgesloten. Dat was gebeurd om de marshalls de gelegenheid te geven de gestrande auto van Kevin Magnussen te bergen. Hamilton en Mercedes hadden niet in de gaten dat de pitstraat verboden terrein was en de coureur – die in leidende positie reed – kreeg voor het vergrijp een stop-and-go penalty van tien seconden.

Om een herhaling te voorkomen laat Mercedes software ontwikkelen die een waarschuwing afgeeft op het moment dat de wedstrijdleiding overgaat tot het sluiten van de pitstraat, zo laat James Vowles, verantwoordelijk voor de racestrategie, weten. “Er waren twee stukjes informatie die ons hadden moeten vertellen dat de ingang van de pitstraat was afgesloten. Ten eerste staan er rond het circuit elektronische borden waarop een kruis te zien was. Als de coureur dat ziet dan weet hij: ik moet buiten blijven. Ten tweede krijgen we informatie door op de tv-schermen voor onze neus. Een daarvan heet pagina drie en dat scherm bevat berichten van de FIA, zoals een gele vlag of een safety car, maar dus ook deze waarschuwing.”

Het team gaf na afloop van de race aan dat het domweg niet had gezien dat de pitstraat was afgesloten, omdat het te druk was met het voorbereiden van de bandenwissel. Een lezing die Vowles bevestigt. “Dit was een sleutelmoment in de race. Het hele veld zou naar binnenkomen. Lewis kwam op de radio en vroeg om een paar andere banden [dan Mercedes had klaarstaan]. We waren aan het bekijken of we daar tijd voor hadden en of het de juiste keuze zou zijn. Die gesprekken vonden plaats in enkele seconden, maar het telde wel op. Wat je op zo’n moment niet doet is naar een scherm turen om te zien of de pitstraat al dan niet dichtgaat.”

Dat gaat voortaan dus anders, vervolgt Vowles. “We zullen software installeren die ons in staat moeten stellen om dit soort cruciale berichten binnen een paar seconden op te merken.”