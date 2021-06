Brawn roept op tot kalmte en geduld na bandenproblemen in Baku

Lance Stroll en Max Verstappen werden op het Baku City Circuit getroffen door falend rubber van Pirelli. Bij beide rijders gaf de band linksachter de geest, waarna ze op hoge snelheid in de betonnen muren eindigden en van geluk mochten spreken dat de schade beperkt bleef tot de auto’s. Voor Verstappen was de klapband extra zuur, want een vrijwel zekere overwinning ging door het voorval door het afvoerputje. “Ik weet als engineer en iemand die de zaken vanaf de pitmuur gerund heeft, dat het frustrerend is als je alles binnen je macht hebt gedaan en je auto kapot gaat of er een ander probleem is”, vertelde Brawn in zijn vaste column voor Formula1.com.

Die frustratie viel direct na de crash ook te bespeuren bij Verstappen, maar kort na de finish maakte hij een meer ontspannen indruk. “Je weet echter ook dat zoiets buiten je macht valt en dat verzacht de pijn”, luidt het eerste deel van Brawns verklaring daarvoor. Deels zal dat in zijn ogen ook te maken hebben gehad met de misstap van Lewis Hamilton na de herstart. “Max reed een uitstekende race en verdiende de overwinning. En met de fout van Lewis op het einde, betekent dit dat de schade aan zijn titelkansen niet zo groot is als het had kunnen zijn. Dat verklaart misschien ook waarom hij later heel pragmatisch was over wat er gebeurde na zijn aanvankelijke frustratie op het moment zelf.”

Zo eiste het rubber van bandenleverancier Pirelli dus een hoofdrol op in Azerbeidzjan. Het Italiaanse bedrijf heeft al aangekondigd dat onderzocht gaat worden wat de oorzaak van de klapbanden was, nadat de eerste indicaties wezen op falen door rommel op de baan. “Een van de dingen met stratencircuits is dat rommel vaak een probleem kan zijn”, weet Brawn, die maant tot kalmte in deze bandenkwestie. “Pirelli heeft deze winter veel werk gedaan om meer marge te hebben met de banden. De FIA heeft bovendien aerodynamische veranderingen doorgevoerd om nog meer marge te geven. Laten we geduldig zijn en de resultaten van de analyse afwachten.”

Karakter Hamilton op de proef gesteld

De bandenperikelen van Verstappen brachten wereldkampioen Hamilton in de positie om goede zaken te doen in de strijd om de wereldtitel. In plaats van profiteren ging de Brit dus in de fout bij de herstart. “Het karakter van Hamilton werd dit weekend op de proef gesteld”, refereert Brawn naar de lastige start en het moeizame eind van het weekend in Baku. “Hij deed het redelijk goed [in de race], maar ik weet niet wat er gebeurde bij de herstart. Hij zei dat het een probleem met een knop was en het was duidelijk dat de achterremmen heel heet waren. Hij kwam niet eens in de buurt bij het halen van de bocht. Maar het houdt het kampioenschap open na het incident van Max. Hoewel Mercedes en Lewis niet blij zullen zijn, valt het gezien de pech van Max toch mee.”

