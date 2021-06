Haas: Hachelijk moment Mazepin en Schumacher een misverstand

Vrijwel het hele weekend op het Baku City Circuit had Mick Schumacher de overhand in de strijd met teamgenoot Nikita Mazepin. De Rus reed de hele race op de laatste plek, tot de herstart na de rode vlag. Daar slaagde hij erin om zijn Haas F1-teamgenoot opzij te zetten. Toch lukte het Mazepin niet om die positie tot de finish vast te houden. In de laatste ronde passeerde Schumacher zijn stalgenoot op het laatste rechte stuk, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Mazepin verdedigde stevig en bewoog naar rechts op het moment dat Schumacher ook die kant koos.

Uiteindelijk liep het goed af, maar toch was er direct sprake van woede bij de Duitse F1-debutant. “Serieus, wat was dat? Wil hij ons dood hebben?”, zei de boze Schumacher na het passeren van de finish via de teamradio. Later verklaarde hij dat hij nogmaals zou kijken naar het voorval, maar dat het ‘vanuit de auto gezien niet zo fijn was’. Heel lang duurde de woede niet bij Schumacher, want na een gesprek met Mazepin en Steiner werd het misverstand uit de weg geholpen. “Er was een moment op het rechte stuk. Dat is allemaal opgelost, we hebben de lucht geklaard. Er waren wat misverstanden, maar het is in orde en we laten dat achter ons”, stelde de Italiaanse teambaas na de race in Baku.

Ook Mazepin sprak zich na afloop van de krachtmeting in Azerbeidzjan uit over het voorval met Schumacher. Op de run richting de finish bleek zijn batterij helemaal leeg, waardoor hij snelheid verloor en zijn teamgenoot de aanval zag inzetten. “Het belangrijkste punt is dat ik een beetje boos ben dat ik op het rechte stuk mijn positie verloor aan mijn teamgenoot. De batterij was leeg, dus ik was een beetje een passagier. Het is echter wat het is”, zei de Russische nieuwkomer. De dertiende en veertiende posities van Haas in Baku zijn de beste resultaten van Haas dit seizoen. Daarmee schuift het team op naar de negende plek bij de constructeurs, maar Mazepin weet dat het resultaat niet helemaal op eigen kracht tot stand kwam. “Dat is mooi voor het team, maar er waren natuurlijk enkele onverwachte situaties met andere coureurs waardoor we die positie konden behalen.”