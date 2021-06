Vettel wil momentum meenemen na lastige start bij Aston Martin

Het debuut van Sebastian Vettel in dienst van Aston Martin verliep bijzonder moeizaam. In de eerste vier races kwam hij er niet aan te pas met twee keer een dertiende plek als beste resultaat. In Monaco leek de viervoudig wereldkampioen een doorbraak te beleven met een vijfde plek, om daar in Azerbeidzjan een prachtig vervolg aan te geven met zijn eerste podiumplaats. Vettel sloot de race op het Baku City Circuit af op de tweede positie, zijn beste resultaat sinds de Mexicaanse Grand Prix van 2019. Daarmee kan voorzichtig gesteld worden dat hij weer in vorm begint te geraken. Het zorgt er bovendien voor dat Vettel weer meer geniet van de strijd die hij moet leveren.

“Het is altijd fijn om samen goede resultaten te behalen als je bij een nieuw team komt. Donderdag zei ik hier dat ik race om te winnen en ik genoot van de race. Ik kwam namelijk dichter en dichter bij de posities waarvan ik geniet”, vertelde hij. “Toen ik vierde lag, wist ik dat het goede punten waren voor het team. Maar toen we op podiumkoers lagen, dacht ik echt dat we een woordje mee konden spreken als er iets zou gebeuren.” Inmiddels lijkt Vettel dus wat momentum op te bouwen en hij hoopt daar in de komende races van te profiteren. “Het hele weekend voelde ik mij op mijn gemak in de auto en dat is natuurlijk nooit verkeerd. Hopelijk kunnen we dat momentum meenemen naar de volgende evenementen. Frankrijk is een normaal circuit dus we zullen zien waar we staan, maar hopelijk kunnen we iets regelmatiger om punten vechten.”

Na de kwalificatie was er nog forse teleurstelling bij Vettel over het mislopen van plaatsing voor Q3. Op zondag volgde dus een mooie middag voor de Duitser, die het hele weekend al een goed gevoel had in zijn Aston Martin AMR21. “Ik had eerlijk gezegd niet veel verwachtingen. Ik wist dat ik mij het hele weekend goed voelde, dus ik wist dat we punten zouden kunnen scoren. De tweede plek had ik zeker niet verwacht, maar het was een heel sterke race. Natuurlijk ben ik blij met P2 en blij voor het team, ik denk dat dit een geweldig resultaat is. We hadden een heel lastige start van het seizoen, we verwachtten echt wel wat meer na het sterke jaar dat het team vorig jaar had. Ik kan niet wachten om terug te gaan en een paar drankjes te drinken met de jongens.”

Tijdens de rode vlag na de crash van Max Verstappen bleef Vettel als een van de weinige coureurs in de auto zitten. De reden daarvoor was het goede gevoel dat hij had toen de wedstrijd werd stilgelegd. “Ik wilde in de zone blijven en mezelf niet afleiden, zodat ik er klaar voor zou zijn. Ik heb het gevoel dat we maximaal gepresteerd hebben. Het is redelijk comfortabel in de auto - en ik ben een van de weinige coureurs die niet in de auto plast - dus ik kan ook langer blijven zitten!”

Video: De zondagse actie in Azerbeidzjan wordt besproken in de F1-update