F1 overweegt regelwijziging voor spectaculaire herstarts

Volgens de huidige reglementen mogen coureurs bij een herstart pas na start-finish een concurrent inhalen. Voorheen mocht dat al vanaf de 'safety car line 1', die zich bij de ingang van de pitstraat bevond. De huidige regel zorgde er tijdens de race in Brazilië voor dat de raceleider bij de herstart het veld ophield tot vlak voor start-finish, in plaats van in de laatste sector al weg te schieten zoals in het verleden gebeurde. Deze aanpak resulteerde in een spectaculaire sprint richting de eerste bocht waarbij vrijwel elke positie op het spel stond. Red Bull Racing ging er op fraaie wijze met een dubbele inhaalactie vandoor toen Max Verstappen buitenom de leiding overnam van Lewis Hamilton en Alexander Albon vlak achter hem de Ferrari's achter zich liet.

Formule 1 sportief directeur Ross Brawn zegt dat de entertainmentwaarde van de herstarts is opgevallen en dat er veranderingen aan dit protocol doorgevoerd kunnen worden om in toekomstige races dezelfde spanning op te wekken. "Verstappen was met name sterk tijdens de tweede herstart, toen het veld vertraagde en hij er zeker van wilde zijn dat niemand er met een slipstream langs kon komen en de zege zou opeisen. Het was een spannende en fascinerende herstart die we zeer zorgvuldig zullen analyseren, want het was in de seconden voor de groene vlaggen een spannend schouwspel. De coureurs streden onderling om posities en de kleinste voordelen ten opzichte van anderen waren al doorslaggevend", aldus de F1-directeur.

Brawn was niet de enige die genoot van de hectische herstart. Daniel Ricciardo gaf aan dat hij het leuk vond om te zien hoe vanaf dat moment alles verliep. "Het was cool", zei hij toen Motorsport.com hem naar de specifieke procedure vroeg. "Toen Lewis de eerste herstart leidde, wilde hij volgens mij vroeg op het gas gaan. Toen hij zag dat de anderen dichtbij kwamen, vertraagde hij weer. Maar om eerlijk te zijn hou ik nu van al dit soort aspecten, dus het is prima. Je ziet dat er bij meerdere auto's remmen blokkeren, het kan een beetje chaotisch zijn, maar dat geeft je natuurlijk zoveel adrenaline. En als de race een beetje 'follow the leader' is, geeft zo'n herstart wat meer adrenaline."

Met medewerking van Jonathan Noble