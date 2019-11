Brundle: "Verstappen met juiste wagen en mindset onverslaanbaar"

Dat Max Verstappen in Brazilië voor de tweede keer van pole-position vertrok - na zijn eerste pole in Hongarije - zei genoeg over zijn kansen in de race. De Nederlander had al vaker mooie dingen laten zien op Interlagos, maar ditmaal viel alles vanaf het begin op zijn plek. Zelfs de Mercedes van kampioen Lewis Hamilton haalde hij kinderlijk eenvoudig in na de pitstop waarin hij gehinderd werd door Robert Kubica.

"Eén man en zijn team hadden de race schijnbaar perfect onder controle, net als diezelfde Max Verstappen en Red Bull eerder dit jaar onder de verschrikkelijke omstandigheden in Hockenheim", wijdt Brundle zijn column voor Sky Sports deels aan de prestatie van de Nederlander. "Niets leek hen te kunnen verslappen; de start, het bandenmanagement en de strategie, de supersnelle pitstops op het juiste moment, de leiding afpakken van Lewis Hamilton en de herstarts na de safety car. Als Max het juiste gereedschap en de juiste mentaliteit heeft, is hij onmogelijk te verslaan. Het is iets wat ik normaal gesproken over Lewis zeg, en het was geweldig om te zien hoe ze met z'n tweeën in een echte strijd verwikkeld waren."

Dat Hamilton vervolgens Albon van de baan tikte lag er volgens Brundle aan dat hij gefrustreerd raakte. "Albon gooide de deur open en dat was een uitnodiging voor een gefrustreerde Hamilton op nieuwe banden met weinig tijd om ze te gebruiken richting de finishvlag. Hij was ongeduldig en volledig in lijn met de man die zichzelf meteen voor de volle honderd procent verantwoordelijk stelde na het contact. Het zou hem een podium kosten en terug naar de zevende plek werpen."

Dat uitgerekend Pierre Gasly zijn Toro Rosso achter Verstappen over de finishlijn stuurde, was voor Brundle een grote verrassing. "Met een ongeëvenaarde Verstappen helemaal vooraan en Albon die met zijn wagen de verkeerde kant op stond, was de deur ineens open voor de bij Red Bull weggestuurde Pierre Gasly. Hij heeft een sensationele prestatie geleverd, de beste uit zijn carrière tot nu toe en hield Hamilton van zich af om een extatische tweede plaats te claimen. Je moet toch van de ironie van deze sport houden? Er waren zoveel goede verhalen, gebalanceerd met teleurstellingen van anderen. De rest realiseerde zich wat voor kans ze hadden gemist, omdat normaal de top drie teams altijd bovenaan eindigen."