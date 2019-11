Waarom Verstappen Hamilton zo makkelijk kon inhalen na de pitstop

Op het moment dat Verstappen weer de baan op reed was het verschil met zijn concurrent meer dan een seconde. Hamilton zat zelf echter vast achter Charles Leclerc en had bovendien veel gevraagd van zijn energievoorraad, zo zou Mercedes’ technisch directeur James Allison achteraf uitleggen aan Motorsport.com.

De Brit zag aan dat de gewaagde move van Mercedes om Hamilton vroeg naar binnen te halen niet goed uitpakte. “We zagen dat Verstappen snel was”, begon hij zijn analyse tegenover Motorsport.com. “Zijn tempo was in de eerste stint heel sterk en ondanks dat Lewis bij hem in de buurt kon blijven en af en toe wat dichter bij kwam, hadden we niet de snelheid om hem zo overtuigend voorbij te gaan zoals we dat eerder dit seizoen wel hebben gehad op andere circuits.”

Het feit dat Mercedes niet sterk genoeg was om Verstappen op de baan voorbij te gaan, zorgde ervoor dat het team naar andere middelen greep. “We besloten voor de undercut te gaan”, zei Allison over het moment dat Hamilton als eerste van de top-zes de pits op te zoeken. “Daarvoor moest Lewis een hele snelle ronde neerzetten. Vervolgens hadden we geluk met de situatie tussen de Williams en Max en lagen we vooraan. Op dat moment hadden we ook niet verwacht dat hij Lewis even voorbij zou zeilen.”

Dat was een behoorlijke inschattingsfout, zo zou later blijken. Al benadrukte Allison wel dat er een goede verklaring was waarom Verstappen zo makkelijk voorbij kon gaan aan Hamilton. “In die sterke ronde van Hamilton had hij eigenlijk bijna alle energie uit de batterij opgemaakt. Dit zorgde ervoor dat de undercut succesvol was, maar toen hij de heuvel op reed was er geen energie meer en was hij gezien. Verstappen had het hele weekend al een goede topsnelheid. Als je dan onze batterij wegneemt, zie je wat er gebeurt.”

Met medewerking van Adam Cooper