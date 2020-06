Brawn over aerohandicapsysteem in F1: "Slechts kleine correctie"

Het gebruik van windtunnels in de Formule 1 gaat vanaf volgend seizoen flink op de schop. Teams worden beperkt in het aantal runs dat ze per week mogen uitvoeren en daarnaast wordt er een glijdende schaal geïntroduceerd, die op basis van de stand in het constructeurskampioenschap bepaalt hoeveel tijd de teams nog in de windtunnel mogen doorbrengen. De nummer vijf van het kampioenschap krijgt 100 procent van de tijd, maar de wereldkampioen nog maar 90 procent en de nummer tien juist veel meer, namelijk 112,5 procent.

Het idee hierachter is dat de slechtst presterende teams zo iets aan hun aero-achterstand kunnen doen, terwijl de sterkere teams een ‘handicap’ krijgen opgelegd. In de loop der jaren wordt dit systeem verder uitgebreid naar 70 procent voor de nummer één en 115 procent voor de nummer laatst.

Brawn denkt dat dit systeem slechts een beperkte impact zal hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere middelen om het veld dichter bij elkaar te brengen, zoals strafballast of een omgekeerde startgrid. “Ik ben er blij mee, omdat het slechts om een kleine correctie gaat”, zegt de voormalig teambaas tegen Motorsport.com. “Je behoudt nog steeds het idee dat succes op het circuit wordt beloond. Je moet nog steeds de baan op en races winnen.”

“Het is niet zo dat we de coureurs hinderen als zij het circuit op gaan zoals bijvoorbeeld met strafgewicht. Het is meer zoals de 'draft' in het american football, waar de minst presterende teams op voorhand de grootste kans krijgen [bij het kiezen van nieuwe spelers]. Maar die spelers moeten vervolgens nog wel prestaties leveren. Het is niet alsof ze punten in de schoot krijgen geworpen.”

"Het is een kans en aanmoediging voor de kleinere teams”, vervolgt Brawn. “Als je kijkt naar het reële scenario van iemand die in Williams wil investeren, dan heeft dat team nu oprecht de mogelijkheid om te zeggen dat ze een kans maken om in de toekomst van de laatste plaats weg te komen. Dat is een prima stimulans. Ik denk dat het een klein effect heeft op het corrigeren van de competitiviteit van het veld, zonder dat het al te veel verstoort.”

Ondanks de hoge kosten van het gebruik van de windtunnel stond een aantal teams niet te springen bij de bekendmaking van de plannen. “Het was eigenlijk best amusant in de zin dat één van de mensen van Mercedes erover klaagde. Ik zei ‘jij gaat ervan uit dat je altijd maar wint. Maar bedenk nou eens dat je tweede of derde bent geworden, zou je dan niet wat hulp willen hebben?’ En plotseling snapte hij dat als ze niet zouden winnen dit weleens heel nuttig zou kunnen zijn.”

Met medewerking van Adam Cooper