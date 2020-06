COTA klaar voor F1, maar logistiek vormt mogelijk probleem

Vooral het organiseren van een Grand Prix buiten Europa lijkt een hele klus. Azerbeidzjan, Japan en Singapore moesten al afzeggen en het is ook nog maar de vraag of Mexico en Brazilië door zullen gaan. Zelfs de US Grand Prix op 25 oktober in de achtertuin van de Amerikaanse Formule 1-organisatie Liberty Media is onzeker, zo laat circuitdirecteur Bobby Epstein aan het Amerikaanse Autoweek weten. “We hebben er op het moment eerlijk gezegd geen duidelijk beeld van. Maar ik denk dat ze [Liberty Media] in Europa hebben geleerd dat ze tot het laatste moment kunnen wachten met het nemen van een beslissing. Op dat punt zijn wij nog niet, maar we gaan ervan uit dat de F1 komt.”

Een van de heikele punten is of en hoeveel publiek er bij de race aanwezig mag zijn en de financiële risico's die dat met zich meebrengt. Terwijl de staat Texas meer en meer coronamaatregelen loslaat, neemt het aantal coronabesmettingen er de laatste tijd weer flink toe. “Het hangt allemaal af van het aantal fans”, vervolgt Epstein. “We kunnen makkelijk opengaan voor 10.000 tot 20.000 mensen, maar wat we niet willen doen is dat nu al vastleggen voor een evenement over 100 dagen waar heel veel toeschouwers op af komen. Als we met de voorbereidingen daarop beginnen en er komt een nieuwe coronagolf dan hebben we alles voor niets geïnvesteerd.”

Dan is er de vraag of de Formule 1-teams überhaupt wel naar Texas kunnen en willen afreizen en ook of ze daarna terug kunnen keren naar hun eigen land. “Ze doen heel veel races in korte tijd en kunnen het zich niet veroorloven om personeel of goederen ergens tussen twee landen vast te zien zitten. De vrachtkosten alleen al zijn 5 tot 6 miljoen dollar", aldus Epstein.

Mocht de Formule 1 in de Verenigde Staten willen racen dan staat Epstein ervoor open om er meteen maar een dubbele race van te maken, maar hij heeft er ook vrede mee als de sport het Circuit of the Americas een jaartje overslaat. “Ik denk dat de fans vergevingsgezind zijn en daar in de huidige crisis begrip voor zullen hebben. Niet hierheen komen betekent niet dat de Formule 1 niets om Amerika geeft. Ik denk zelfs dat het in 2021 alleen nog maar een groter evenement gaat worden."