Uitgelegd: Hoe werkt het aero-handicapsysteem in de Formule 1?

Woensdag werd bekend dat de voorgenomen reglementswijzigingen goedgekeurd zijn door het World Motor Sport Council. Een van de belangrijke zaken die vanaf 2021 opgenomen wordt, is het zogenaamde aero-handicapsysteem. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de kleinere teams meer kans krijgen om de achterstand op de topteams te verkleinen. De grote teams moeten daarentegen juist tijd inleveren.

Hoe werkt het nieuwe aero-handicapsysteem?

De invoering van het aerodynamische testsysteem en de verdeling van het aantal runs wordt ingevoerd op basis van de positie in het constructeurskampioenschap. Er worden twee meetmomenten genomen waarop de verdeling bepaald wordt: Het eerste moment is de eindstand van het constructeurskampioenschap van het voorgaande seizoen. Het tweede moment is op 30 juni, ook dan wordt gekeken naar het constructeurskampioenschap.

Tot op heden mochten teams in de windtunnel 65 runs per week doen, dit wordt na de introductie van het budgetplafond teruggebracht tot 40 runs per week. Dit aantal staat op de glijdende schaal gelijk aan 100 procent. Vanaf 2021 mag Mercedes bij de huidige stand van zaken maar 90 procent van de runs doen. Dat staat gelijk aan 36 runs per week. Williams is daarentegen de hekkensluiter op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap. Die formatie mag 112,5 procent van het vastgestelde aantal doen. Dat staat gelijk aan 45 runs per week.

Vanaf 2022 wordt de windtunneltijd voor teams nog verder teruggebracht. De leider in het kampioenschap gaat dan naar 70 procent: 28 runs per week. Niet het vijfde team, maar het zevende team uit het kampioenschap mag dan nog 100 procent van de runs doen. Alleen voor de teams op de negende en tiende plaats in het kampioenschap blijft het aantal runs gelijk of wordt het zelfs een beetje hoger om de onderlinge verschillen te verkleinen.

Tabel: Glijdende schaal van aerodynamische tests in F1