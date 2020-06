Red Bull met verbeterde auto naar F1-opener in Oostenrijk

Na de geslaagde wintertests in Barcelona leek Red Bull helemaal klaar voor het Formule 1-seizoen 2020. Het jaar van de geplande aanval op het dominante Mercedes. Zoals bekend is de start door COVID-19 bijna vier maanden uitgesteld, maar dat betekent niet dat Red Bull in de tussentijd heeft stilgezeten. Allerminst zelf: zowel voor als na de verplichte shutdown van de fabriek in Milton Keynes heeft men hard gewerkt aan verbeteringen voor de RB16.

"De auto zal in Spielberg niet identiek zijn aan de auto die we normaal gesproken in Melbourne hadden gebruikt", bevestigt Marko tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport. De Oostenrijker stelt dat zijn formatie twee updatepakketten meeneemt naar de Red Bull Ring. "We hebben allereerst de upgrade op onze auto gezet die voor de vijfde race van dit seizoen stond gepland, de race in Barcelona. Daarnaast nemen we nog een tweede update mee, die oorspronkelijk al voor deze race in Spielberg stond gepland."

Het klinkt hoopgevend, al brengt het ook een bepaald risico met zich mee. De nieuwe onderdelen zijn niet uitvoerig in de praktijk getest door de coronacrisis. Men mag aannemen dat Alexander Albon vandaag (donderdag) wel met enkele updates op pad is in Silverstone, maar ook dat testwerk blijft beperkt tot slechts honderd kilometer. "Het is allemaal gebaseerd op computersimulaties (CFD) en tests in de windtunnel. Dat brengt een zekere mate van onzekerheid met zich mee, ja. Eigenlijk beginnen we op de derde trede, terwijl we niet eens weten hoe de eerste twee updates in de praktijk zouden werken." Maar goed, nood breekt nou eenmaal wet. "We hadden simpelweg geen kans om het in de praktijk te testen, dus we moeten er maar op vertrouwen dat de data kloppen."

Toch geen grote updates voor Ferrari?

Belangrijke kanttekening is dat de concurrentie ook bepaald niet stilzit. Zo heeft Mercedes al laten weten ook met een pakket aan updates naar het Alpenland af te reizen. Bij Ferrari zou het zelfs om grootschalige ingrepen en 30 pk extra gaan, maar dat beeld blijkt te rooskleurig. "We hebben slechts enkele kleine veranderingen aan onze auto doorgevoerd", laat een ingewijde bron aan Auto, Motor und Sport weten. Voor grote verbeteringen is geen sprake in Maranello. "Het draaide er bij ons vooral om de SF1000 beter te begrijpen. Op dat vlak hebben we wel een goede stap gezet."

VIDEO: Max Verstappen voor het eerst in actie met de RB16