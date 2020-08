Ricciardo zal acties Grosjean ter sprake brengen in briefing

Tot twee keer toe week Grosjean in Silverstone op het laatste moment van zijn lijn af om zijn positie te verdedigen. Hij kreeg de zwart-witte waarschuwingsvlag te zien na het blokken van Sainz en blokkeerde niet veel later ook de Renault van Daniel Ricciardo. Na de race kreeg de Fransman van Haas een officiële waarschuwing van de stewards. Grosjean vertelde achteraf dat hij bewust de limiet opzocht, maar geen spijt had van zijn defensieve acties.

"Een paar jaar geleden was er met Max Verstappen het idee gekomen om bewegen tijdens het remmen te verbieden, maar het is nooit tot een regel gekomen, dus ik dacht waarom niet?", legde Grosjean uit. "Ja, ik bewoog een beetje laat in beide gevallen, maar ik liet altijd plaats. We rijden niet elke dag op de zesde of zevende plaats, dus ik gaf alles om mijn positie te verdedigen."

Ricciardo was ondertussen niet mals voor zijn generatiegenoot. "Romain draait al lang genoeg mee, dus ik wil het hem niet gaan uitleggen. Hij zou onderhand toch moeten weten wat hij doet", was Ricciardo fel. "Het is niet alleen ik die gevaar loop met zo'n late actie en reactie, maar in dat scenario is het een gevaar voor ons beiden. Ik kan mijn voorvleugel stuk rijden, maar dan is het ook waarschijnlijk dat hij een lekke band krijgt."

"Als hij vroeger die beweging maakt, dan moet ik waarschijnlijk naar de buitenkant en heeft wij wellicht een betere kans om zich te verdedigen. Dat zijn allemaal dingen die hij wel weet. Toen hij de beelden zag, realiseerde hij zich dat het laat was en de stewards pakten het ook goed op."

Maar wat Ricciardo betreft blijft het daar niet bij, want de Australiër zegt het rijgedrag van Grosjean tijdens de volgende rijdersbriefing aan te zullen kaarten. "We zullen het in de meeting van volgende week ter sprake brengen om er meer meningen over te horen. Maar ik ben er zeker van dat iedereen aan boord is. In 2016 deed Max het een paar keer en hebben we het aangepakt. Daarna werd het veel beter de laatste jaren, dus ik dacht dat we het gehad hadden. Ik heb Romain mijn mening gegeven, op een redelijk diplomatische manier. Ik ben er zeker van dat alle rijders vinden dat het over het randje was. Het belangrijkste is dat het een onnodig risico is voor ons allemaal."