Isola: Onzeker of banden Verstappen het gehaald zouden hebben

Halfweg de laatste ronde kreeg Lewis Hamilton de schrik van zijn leven toen zijn linkervoorband lek sloeg, iets wat net daarvoor ook al teamgenoot Valtteri Bottas en McLaren-man Carlos Sainz overkwam. Door de extra pitstop van Max Verstappen had Hamilton echter voldoende voorsprong om met vijf seconden bonus zijn zevende thuiszege te behalen. Verstappen pakte een onverhoopte tweede plek ten koste van Bottas, maar achteraf bekeken had er dus nog meer ingezeten, al had Red Bull dat niet kunnen weten.

Volgens Horner zat de schrik er ook bij Red Bull in na de klapband van Bottas en werd Verstappen dus niet alleen binnengehaald om een aanval te kunnen doen op het extra punt voor de snelste wedstrijdronde, maar ook uit voorzorg op een nieuwe setje rubber gezet omdat het team vreesde dat ook Verstappen de finish niet zou halen.

"Toen Valtteri die lekke band kreeg, maakten we ons ook zorgen. Vooral doordat Max eerder al melding had gemaakt van vibraties", blikte Horner in gesprek met Channel 4 terug. "We kozen ervoor om zelf een extra pitstop te maken en de banden die daarbij van de auto kwamen, bleken behoorlijk beschadigd. We hadden dus geen enkele garantie dat Max het einde van de race zou hebben gehaald zonder die stop."

Pirelli F1-chef Mario Isola bevestigde dinsdagavond dat de banden van Verstappen er slecht aan toe waren, wat overigens het geval was voor de meeste auto's. "Het is waar dat we veel insnijdingen hebben gezien in de banden, soms oppervlakkig en soms best diep. Dat was vooral op de banden van de tweede stint het geval", vertelde Isola aan onder meer GPUpdate.net. "Ik denk dat stukken van de kapotte voorvleugel van Kimi Raikkonen de hoofdreden was. Ik geloof dat het Latifi was die ook met een leegloper over de streep kwam, die band was in parc fermé nog aan het aflopen."

De vraag die bij veel fans natuurlijk blijft hangen is of die extra pitstop van Verstappen ook nodig was. "Dat is moeilijk te zeggen", stelde Isola. "Want die insnijdingen zijn gevaarlijk en ze brengen veel risico met zich mee als ze diep genoeg door een deel van de constructie snijden. Op een belastend circuit als Silverstone, met banden die 38 of 39 ronden moesten meegaan en met alle energie waaraan je de banden blootstelt, is die constructie natuurlijk meer blootgesteld aan brokstukken omdat de slijtage hoog was. Maar of Verstappen het ook zonder extra stop had gehaald, dat is onzeker."

"Het is wel duidelijk dat de meeste banden op de limiet zaten qua slijtage. En zonder die laag rubber erop is de constructie minder beschermd tegen impacts. Een brokstuk is dan een stuk gevaarlijker omdat dat er dan makkelijker doorheen kan en een klapband kan veroorzaken."

De brokstukken van de voorvleugel van Raikkonen waren dus niet de eenduidige oorzaak van de drie lekke banden van Hamilton, Bottas en Sainz, maar wel de enorm hoge belasting van de linkervoorband op Silverstone met de supersnelle generatie auto's van 2020. "Ik denk dat we hebben geconcludeerd dat de insnijdingen niet verantwoordelijk waren voor de banden van Mercedes en Sainz. Onze theorie is de hoge slijtage en de enorme energie die ze op Silverstone moeten doorstaan."