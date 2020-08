Formule 1 werkt aan “standaard kalender” voor 2021

De koningsklasse van de autosport was genoodzaakt om de kalender voor het seizoen 2020 flink overhoop te gooien. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus kon de sport niet afreizen naar diverse landen, waardoor het seizoen pas in juli kon aftrappen. Inmiddels heeft men de eerste vier Grands Prix achter de rug, met een overvol programma in de komende maanden. Normaliter heeft de Formule 1-organisatie in deze fase van het jaar de kalender voor het komende seizoen al grotendeels op poten staan. De uitdagingen van dit jaar maken de plannen voor 2021 een stuk lastiger. De onzekerheid en verschillende situaties per land maken het ingewikkeld om nu al definitieve afspraken te maken.

Tijdens de Britse Grand Prix sprak FIA-president Jean Todt met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. Onder meer het programma voor 2021 kwam aan bod. De Fransman sprak over een “standaard” programma om mee te beginnen: “De promotor van de Formule 1 werkt aan wat ik een standaard kalender zou noemen, maar we weten nog niet of zo’n standaard kalender gaat werken. Dat hangt enorm af van de deelnemende landen. Je kunt een land op de kalender zetten, maar het kan voorkomen dat in dat land geen sportevenementen georganiseerd mogen worden, of iedereen in quarantaine moet als je er arriveert of terugkeert. Ik ben ervan overtuigd dat het WK van 2021, en dan bedoel ik het wereldwijd, niet alleen de Formule 1, creatief en flexibel zal zijn. Helaas, en dat is mijn mening, denk ik dat de pandemie dan nog niet achter de rug is.”

De Formule 1 racet dit jaar vooral op Europese bodem, met dank aan de beschikbaarheid van Grade 1-circuits als Mugello, Portimao en de Nürburgring. Todt stelt dat het prepareren van back-up plannen bij de Formule 1-organisatie ligt, niet bij de FIA. Wel is hij content met het flinke aantal circuits dat bereidheid toonde om een Grand Prix te organiseren: “Het is niet aan ons om back-up evenementen te vinden maar waar we kunnen samenwerken, doen we dat. Een ding is zeker: de F1 heeft een Grade 1-circuit nodig. Dat beperkt je in de mogelijkheden. Op dit moment werken we aan een standaard kalender.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith