Ricciardo dolgelukkig na ritje in NASCAR van jeugdheld Earnhardt Sr.

Het bijzondere presentje kwam van teambaas Zak Brown. De NASCAR-bolide maakt deel uit van de persoonlijke collectie racewagens van de McLaren-CEO. Voor Ricciardo werd zo een droom werkelijkheid. In zijn jeugd was de Australiër een groot fan van Earnhardt Sr. Toen de Formule 1-organisatie bepaalde dat coureurs hun eigen startnummer mogen kiezen, wilde Ricciardo de 3; het startnummer van Dale Earnhardt Sr. "Hij is een van mijn helden. Ik herinner me dat ik eens sprak met Dale Earnhardt Jr. en hem wilde vragen of ik het nummer mocht gebruiken. Voordat ik het vroeg, zei hij dat hij het cool zou vinden."

De McLaren-coureur was dan ook als een kind zo blij toen hij de 37 jaar oude blauw-gele wagen over de baan in Austin stuurde. Het plezier leidde zelfs tot een donut voor het publiek.

"Dit was bizar, wat heb ik een plezier gehad", zei Ricciardo terug in de pits. "De wagen is ook zo anders dan wat ik gewend ben. Hij is zo rauw en apart. Het geluid, het schakelen, de zitpositie. Alles is heel uniek."

Weer terug in de pits ontving Ricciardo een berichtje van Max Verstappen. "Hij stuurde een screenshot van mij op het rechte stuk met een grote glimlach", aldus de Monza-winnaar voor de camera van de F1. "Het lijkt erop dat je je hebt vermaakt, schreef hij erbij."

Dat hij de NASCAR in Amerika mocht besturen, was voor Ricciardo de kers op de taart. "Dit was gewoon surrealistisch. En dan ook nog hier in Amerika. Als we hiervoor een baan in Engeland hadden afgehuurd, was het denk ik lang niet zo leuk geweest. Dus ik ben blij dat Zak de auto heeft laten overvliegen."

Daniel Ricciardo, McLaren, in de 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Tranen

Dale Earnhardt Jr. reageerde via Twitter: "Ik vind dit heel leuk voor Daniel. Ik waardeer het ook zeer hoe hij mijn vader bewondert. Dit zorgt ook bij velen binnen onze familie en de fans voor een glimlach." Een commentator van Sky Sports bracht Ricciardo op de hoogte van de reactie van Junior. "Als hij [Dale Earnhardt Jr.] dit privé tegen mij zou hebben gezegd, had ik wel een paar tranen gelaten", reageerde Ricciardo. "Na Senior was ik ook een grote fan van Junior. Ik heb jarenlang geen NASCAR-race gemist. Ik stond op en keek naar hoe Junior probeerde om de 500 te winnen in februari. Lando [Norris] heeft dit met Valentino Rossi, die ook niet in de Formule 1 zit, maar wel een grootheid is in de motorsportwereld. Ik vind dat mooi."

Dale Earnhardt Sr. won vanaf 1975 zeven NASCAR Sprint Cup-kampioenschappen. Hij overleed in 2001 na een crash in de Daytona 500. Zijn zoon won achttien races in de hoogste klasse van de NASCAR-series, waaronder de Daytona 500. Zijn beste eindklassering in de Sprint Cup was een derde plek in 2003.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR Foto: Steven Tee / Motorsport Images