Mercedes moest wagens versterken door hobbels van COTA

Volgens teambaas Toto Wolff was het noodzakelijk om de aanpassingen te doen, anders had er een "bloedbad" kunnen ontstaan. Met toestemming van de FIA heeft het team daarom zaterdag voorafgaand aan de kwalificatie delen van de beide Mercedes-wagens onder handen genomen.

Bij aartsrivaal Red Bull Racing was zaterdag ook schade ontstaan, mogelijk veroorzaakt door de hobbels. De achtervleugel van Max Verstappen had een haarscheurtje. "De hobbels lijken een logische verklaring, aangezien het F1-materiaal nogal iets te verduren krijgt op het Circuit of the Americas", liet teambaas Christian Horner daarover weten.

"De onderkant van onze auto had behoorlijk veel contact met de grond", reageerde Mercedes-leider Wolff zaterdag. "Hierdoor gaat de auto kapot. We hebben een aantal aanpassingen gedaan zodat de auto geen grote schade oploopt en we de race kunnen uitrijden."

Volgens de Oostenrijker is daarmee wel een concessie gedaan wat betreft de snelheid. "Maar waarschijnlijk is het noodzakelijk om überhaupt te finishen."

"Red Bull heeft de overhand"

Lewis Hamilton werd in de kwalificatie geklopt door Verstappen en start zondag als tweede in Austin. Valtteri Bottas noteerde de vierde tijd, maar moest gelijk een straf wegslikken voor het inzetten van een nieuwe krachtbron in Texas. De Fin wordt vijf plekken naar achteren gezet en moet vanaf de negende plaats vertrekken.

Wolff geeft toe dat Red Bull Racing momenteel de overhand heeft in de titelstrijd. Los van de aanpassingen aan de wagens vanwege de hobbels, heeft hij er nog geen goede verklaring voor. "Na de vrijdag zijn we achterop geraakt. We weten nog niet wat de oorzaak daarvan is. Ik kan het nog niet uitleggen waarom we onze verwachtingen hier nog niet kunnen waarmaken."

"Qua prestaties lijken de Red Bulls nu erg sterk en op papier liggen hun wagens voorop. Maar het gaat om de zondag. Daar kan van alles gebeuren. Het kan dan een hele andere kant opgaan. Hoewel ik vaak zeg dat de uitslag van de kwalificatie vaak ook de uitslag is van de race, is dat godzijdank niet het geval. We kunnen zeker terugslaan, waarbij Valtteri hopelijk ook weer naar voren komt."