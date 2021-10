Alpine besloot zaterdag voor de kwalificatie om een nieuwe krachtbron in Fernando Alonso's bolide te plaatsen. Het gaat om het complete pakket, waaronder een nieuwe interne verbrandingsmotor, een turbocharger en uitlaat. Alonso baalde ervan dat hij het juiste tempo niet vond op Circuit of the Americas. "Op elk ander parcours dit jaar was ik toch best wel competitief, dus we moeten dit uitzoeken. Het is een van de redenen waarom we hier een nieuw blok inzetten."

Alonso hoopt met een hagelnieuwe motor nog een paar punten in de zak te kunnen stoppen. "De nieuwe motor heeft dus niet met betrouwbaarheid te maken, want dat zit wel goed."

Alonso is in Amerika de vierde piloot die bestraft wordt voor het vaker dan is toegestaan vervangen van een nieuwe krachtbron of nieuwe motoronderdelen. Hij voegt zich in een rijtje met drie Mercedes-coureurs: fabrieksrijder Valtteri Bottas, Sebastian Vettel van Aston Martin en George Russell (Williams).

Alonso begint in Texas vanaf de negentiende plek, achter Vettel en voor Russell. Volgens de tweevoudig F1-wereldkampioen was het een vreemde kwalificatiesessie. "Ik moest George en Sebastian voor zien te blijven, maar ook weer niet te snel rondgaan. Ik wilde niet per ongeluk een dusdanig snelle tijd neerzetten dat ik uiteindelijk in Q3 zou belanden. Dan zou ik ook nog eens met oude banden moeten beginnen."

Budkowski: "Offer brengen"

Volgens Alpine-directeur Marcin Budkowski kan Alonso met een vers motorblok agressiever rijden tijdens de laatste races van het seizoen. "We waren op het punt gekomen dat het voordeliger is om een nieuw blok te gebruiken vanwege de prestaties, en ook voor de betrouwbaarheid. Als je wilt dat een motor langer meegaat, moet je een offer brengen wat betreft de prestaties. En andersom. We hebben goed gekeken naar de circuits die nog komen en dit is de baan waar het relatief het makkelijkst is om in te halen."

Esteban Ocon begint de race in Austin vanaf de elfde plek. Bij de winnaar van de Hongaarse Grand Prix staat vooralsnog geen motorwissel in de planning, aldus Budkowski.