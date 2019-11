Renault gooit het roer om: Aerodynamische afdeling op de schop

Renault heeft motorisch weliswaar een stap voorwaarts gezet, ook getuige het sterke optreden op Monza, maar plukt daar over het hele seizoen nog nauwelijks de vruchten van. Dit komt doordat het chassis van de 2019-bolide aantoonbaar onder de maat is. Om daarvoor bewijs te vinden, hoeft men alleen maar even naar McLaren te rijden. Dat Britse klantenteam gebruikt dezelfde motor, maar heeft de zaken op aerodynamisch vlak beduidend beter voor elkaar.

Dit besef is inmiddels ook doorgedrongen tot de burelen van Renault. Het Franse merk gooit de aerodynamische afdeling dan ook op de schop, in een poging vanaf 2020 - en met name 2021 - beter voor de dag te komen. Zo neemt het team per direct afscheid van Peter Machin, die als 'head of aerodynamics' werkzaam was. Machin kwam in 2017 over van Red Bull Racing en werd destijds nog met veel tromgeroffel binnengehaald. De aftocht verloopt nu dus met veel minder poeha. De taken van Machin worden overigens opgenomen door Dirk de Beer, die eerder al bij Ferrari en Williams werkzaam was. Hij zal gaandeweg 2020 worden ondersteund door een nog te benoemen 'deputy head of aerodynamics'. Tot die tijd neemt Vince Todd de honneurs in die functie waar.

Cyril Abiteboul erkent dat het huidige seizoen als eyeopener heeft gefungeerd voor de veranderingen. "In 2019 hebben we bij vlagen wel onze kracht laten zien, maar we hebben ook terreinen ontdekt die duidelijk versterking nodig hebben. Na de sterke groei van onze aerodynamische afdeling moet het management van die tak nu ook meegroeien om de vruchten te kunnen plukken." Dat laatste moet vooral gebeuren met het oog op 2021, als de reglementen volledig op de schop gaan. "Dit is vooral relevant omdat ons, ook voor de ambities op middellange termijn, een cruciaal jaar te wachten staat. Zeker nu de reglementen voor 2021 zijn bevestigd."

