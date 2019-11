Verstappen zet de toon in eerste training Grand Prix van Amerika

Bij een temperatuur van slechts elf graden gingen de coureurs de baan op om een begin te maken aan het Amerikaanse raceweekend. De Mercedes-coureurs reden al vroeg in de sessie een tijd, maar deden het duidelijk rustig aan. Na tien minuten namen de Haas-rijders over aan de bovenkant van de tijdenlijst, alvorens de mannen van Red Bull zich bovenaan meldden. Na veertig minuten was het Alexander Albon die op P1 stond na een 1.35.451 te hebben gereden op de nieuwe band voor 2020; iedere coureur heeft voor vrijdag twee setjes van deze band gekregen van Pirelli, zodat de teams vast kunnen kennismaken met het nieuwe rubber. Max Verstappen stond halverwege de sessie tweede in de tijdenlijst met een 1.35.546, die hij realiseerde op de medium band van dit jaar. Charles Leclerc had door een probleem met het gaspedaal na veertig minuten nog geen tijd staan.

Albon verbeterde zich na een korte pauze naar een 1.35.282, waarna Sebastian Vettel op de zachte band maar liefst een seconde harder ging met een 1.34.226. Met nog een half uur te gaan meldde Verstappen zich op de baan met het zachte rubber. De Limburger ging paars in de eerste en derde sector en passeerde de streep in een 1.34.057. Leclerc was ondertussen volop aan het rijden na zijn eerdere probleem en sloot met een 1.34.126 op de soft aan op de tweede plaats. Zijn tijd werd echter snel weer verwijderd omdat hij wijd was gegaan bij de negentiende bocht - de wedstrijdleiding let dit weekend weer scherp op track limits.

In de slotfase van de training bleven nieuwe snelle tijden uit. Verstappen eindigde zo als snelste, voor Vettel en Albon. Pierre Gasly imponeerde door de vierde tijd te klokken met zijn Toro Rosso, terwijl Daniel Ricciardo met zijn Renault tot de vijfde tijd kwam. Leclerc was nadat zijn beste tijd geschrapt was, zevende in de tijdenlijst. Op de valreep zakte hij nog een plekje doordat Romain Grosjean naar de zesde tijd ging. De coureurs van Mercedes leken geen moment echt volgas te gaan in de eerste training. Lewis Hamilton klom korte tijd voor het einde nog wel op naar P4, maar verloor zijn tijd omdat hij buiten de baan was gekomen. Een volgende poging bracht hem naar de achtste tijd. Valtteri Bottas was uiteindelijk maar zeventiende. Nicholas Latifi mocht opnieuw een vrije training voor zijn rekening nemen bij Williams, maar kwam door een versnellingsbakprobleem maar zeven ronden ver. Met een 1.41.112 was hij met afstand langzaamste bij aanvang van het weekend.

Verschillende coureurs klaagden tijdens de eerste vrije training over hobbels. Met name even voorbij de pituitgang leek een gemene bult in het asfalt te zitten. Hamilton vroeg zich hardop af of het circuit wel veilig was, terwijl Magnussen een deel van zijn vloer verloor op de flinke oneffenheid in het baanoppervlak aan het einde van het rechte stuk. “Dit moet het hobbeligste circuit ter wereld zijn”, aldus Hamilton aan het einde van de sessie over de boordradio.

De tweede training voor de Amerikaanse Grand Prix begint om 21.00 uur.

Uitslag eerste training Grand Prix van Amerika:

Een ronde over het Circuit of the Americas: