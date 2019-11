Abiteboul opgelucht met punten voor Renault in Mexico

Renault werd in de voorbereiding op de race gehinderd door een probleem met het koelsysteem van de wagens, waardoor Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg allebei de derde vrije training misliepen. Uiteindelijk was Ricciardo de enige coureur die bij de start van de race op zondag op de harde band vertrok. Hij hield het liefst vijftig ronden vol voor hij naar binnen kwam voor zijn enige pitstop, waarna hij de achtste plek veroverde en daarmee vier punten verdiende. Van de coureurs uit het middenveld bleef alleen de lokale ster Sergio Perez hem voor.

Teamgenoot Nico Hülkenberg finishte op de elfde plek na een incident veroorzaakt door Daniil Kvyat in de allerlaatste bocht van de race, maar wegens een straf voor de Toro Rosso pakte hij alsnog een punt met P10. Teambaas Abiteboul is blij dat beide mannen in de top-tien terecht zijn gekomen. "We hebben een paar punten gepakt. We behielden min of meer onze voorsprong ten opzichte van Racing Point en Toro Rosso en we verkleinden de achterstand op McLaren. Na de situatie in de derde training was dit een mooi resultaat. Een goede race is elk weekend belangrijk, want er staat na zo'n seizoen als dit veel druk op ons", zegt hij.

Volgens de Fransman verliep het weekend tot aan de race rommelig, waardoor de achtste en tiende plek als een extra opluchting aanvoelde. "Het hele weekend was al een beetje chaotisch, ongeacht hoe competitief onze wagen was. Daar moeten we een keer mee stoppen. We hoeven het onszelf niet nog moeilijker te maken, maar dat is wel wat we nu doen. Soms doen derden dat ook al voor je, maar zoiets hoort bij het racen", aldus Abiteboul.

Het verschil met McLaren is nu 38 punten, waardoor de hoop op de vierde plek in het constructeurskampioenschap steeds kleiner wordt. Bovendien moet Renault oppassen niet achter Toro Rosso en Racing Point te verdwijnen. "Ik geloof nog altijd dat we het betere pakket hebben. Als ik zie hoeveel punten we hebben, terwijl we er een aantal hebben verloren, dan doen we het niet slecht. Met een paar sterke weekenden kunnen we onze positie behouden, maar ik ben er eigenlijk niet zo blij mee. Ik zag ons liever op gelijke hoogte met McLaren. Dat was dit seizoen het doel en ook een haalbare, maar daar zullen we ons volgend jaar op moeten richten."

Abiteboul is overigens tevreden over de gedurfde strategie van Ricciardo. "Het is telkens hetzelfde liedje, we moeten in de race vaak iets verzinnen na een tegenvallende kwalificatie. In mijn ogen lukte dat ditmaal met Daniel. Het is jammer dat hij Perez niet kon inhalen, hij was misschien wat te ambitieus en remde te laat. Maar we misten ook wat topsnelheid achter de Racing Point, ondanks de DRS. Ricciardo heeft zelf fantastisch gereden, vooral halverwege was het de ene na de andere groene rondetijd. We waren verbaasd dat de banden zo lang meegingen, wat veel beter was dan we voor de race hadden verwacht. Daardoor wisten we dat een eenstopper mogelijk was."

Met medewerking van Adam Cooper