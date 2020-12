Red Bull ontkent interesse in Russell: “Geen thema voor ons”

Russell heeft zijn naam afgelopen weekend definitief gevestigd. Hij mocht bij Mercedes invallen voor de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton en dat deed hij uitstekend. De 22-jarige Brit leek zelfs op weg naar een prachtige overwinning tijdens de Grand Prix van Sakhir, totdat een volledig mislukte pitstop en een lekke band roet in het eten gooiden. Momenteel lijkt er voor Russell, die voor 2021 een contract heeft bij Williams, echter geen permanente plek te zijn bij de kampioensformatie en dat bracht natuurlijk de geruchtenmolen op gang.

RTL Deutschland bracht namelijk naar buiten dat Red Bull Racing geïnteresseerd zou zijn in de diensten van Mercedes-junior Russell. De Oostenrijkse renstal heeft voor 2021 nog een vacature open staan, namelijk voor plekje als teamgenoot van Max Verstappen. De naam van Russell werd dus toegevoegd aan het rijtje gegadigden, waarop ook Alexander Albon, Sergio Perez en Nico Hülkenberg prijken. Red Bull-adviseur Helmut Marko was er echter als de kippen bij om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. “Russell is geen thema voor ons. Natuurlijk heeft hij het zondag fantastisch gedaan, maar dat was meerdere coureurs gelukt in een Mercedes”, vertelde de 77-jarige Oostenrijker aan F1-Insider.

Volgens Marko zijn er twee belangrijke redenen aan te wijzen dat het aantrekken van Russell geen thema is binnen Red Bull Racing. Daarvoor wijst hij naar de contractuele situatie van de coureur én het eigen opleidingsprogramma van Red Bull. “Ten eerste staat hij onder contract bij Mercedes, ten tweede is [Mercedes-teambaas] Toto Wolff zijn manager”, zei Marko. “Bovendien heeft hij ons zelf verteld dat hij een tienjarige overeenkomst heeft met Wolff, dus dat speelt bij ons niet. Wij hebben zelf jonge coureurs die wij willen ontwikkelen en die ook zeer getalenteerd zijn.”

Daarmee lijkt Marko nadrukkelijk te refereren naar Yuki Tsunoda. De jonge Japanner sloot afgelopen weekend in Bahrein zijn uitstekende debuutseizoen in de Formule 2 af met een overwinning in de hoofdrace en een tweede plaats in de sprintrace. Zodoende eindigde Tsunoda, die volgende week test voor AlphaTauri en ook de favoriet is voor het tweede zitje bij de Italiaanse renstal, op de derde plek in het kampioenschap. Ook vergaarde hij daarmee voldoende punten om een superlicentie aan te kunnen vragen, zodat hij in 2021 in de F1 zou mogen debuteren.

VIDEO: Hoe Mercedes de overwinning van George Russell weggooide