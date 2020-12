De driedelige docuserie gaat uitgebreid in op de opmars van Verstappen en de impact die dat had op zijn leven en zijn omgeving. In de documentaire komen diverse personen aan het woord die dicht bij hem staan en hem gesteund en begeleid hebben op de weg naar de absolute top. De serie biedt een uniek inkijkje in het leven van Verstappen, zowel op als naast de baan. Daarin zien we de andere kant van Verstappen: een doodgewone jongen van 23 die ook wil genieten van het leven. De afgelopen jaren is Max Verstappen gevolgd en zijn de belangrijkste mensen om hem heen geïnterviewd. Het resultaat is een portret van een pure winnaar, die net zoals iedereen gewoon een mens is.

We zien onder andere Max' manager Raymond, zijn zusje Victoria, zijn moeder Sophie en zijn vader Jos open en eerlijk vertellen over de vastberaden weg naar succes van Max en de impact die dit gehad op Max en zijn omgeving. Samen met uniek beeldmateriaal uit de jeugd van Max en beelden van achter de schermen, geeft de documentaire een zeldzame inkijk in hoe het er echt aan toe gegaan is. Ook horen we van onder andere Helmut Marko en vader Jos, hoe Max uiteindelijk als jongste coureur ooit in de Formule 1 terecht gekomen is. We herbeleven de grootste successen van Max, samen met zijn naasten, en zien hoe Max zijn eigen weg vindt in de Formule 1-wereld.

Tenslotte is er ook aandacht voor de persoon Max Verstappen buiten de baan. We horen zijn vrienden en familie vertellen over Max en de camera volgt hem op een aantal van die momenten, met opmerkelijke beelden als resultaat.

Waar is de documentaire ‘Max Verstappen: Whatever it Takes’ te zien?

De driedelige documentaireserie ‘Max Verstappen: Whatever it Takes’ is vanaf donderdag 17 december een maand lang te zien. Op Ziggo Sport, dat gratis is voor Ziggo klanten op kanaal 14, wordt de complete documentaire voor het eerst exclusief op tv uitgezonden op vrijdag 18 december vanaf 20.45 uur, voorafgaand aan Formule 1 Café.