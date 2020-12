Vettel blikt terug op Ferrari-tijd: "Geen teleurstelling"

Vettel maakte in 2015 vol vertrouwen en blakend van ambities de overstap van Red Bull naar Ferrari. Hij wilde bij de stal uit Maranello in de voetsporen treden van zijn grote voorbeeld Michael Schumacher en er een vervolg geven aan zijn successen bij Red Bull. Uiteindelijk kwam daar weinig van terecht: twee tweede plaatsen in het kampioenschap zijn de beste resultaten in zes jaar Ferrari. Vooral de laatste paar jaar was Vettel geen schim meer van zichzelf.

Waar het precies is misgegaan is moeilijk aan te geven, maar hij wijt een deel van de problematiek aan de onvoorspelbaarheid van het materiaal. “Het is een complexe aangelegenheid. Het rijgedrag van een auto verandert vrijwel elke ronde, net als het gedrag van de banden. In principe kun je zeggen: Als je je auto kent, als je ‘m vertrouwt dan weet je op voorhand wat ‘ie zal doen. Dan rijdt je op instinct en doe je automatisch het juiste. Maar als je twijfelt en van tevoren te veel moet nadenken, verlies je cruciale tijd. Bij Ferrari is dat bij mij helaas het geval. De auto heeft geen speciaal probleem, het is de som van de kleine dingen”, aldus Vettel in gesprek met F1-Insider.

Achteraf zou je dus kunnen spreken van een mislukt avontuur, maar de coureur uit Heppenheim wil daar niets van weten. “Natuurlijk ben je in het begin teleurgesteld omdat je het doel dat je voor jezelf had gesteld niet hebt bereikt. Maar uiteindelijk zijn er twee manieren om daar mee om te gaan: Of het maakt je kapot of je komt sterker terug. Dat eerste is voor mij geen optie. Ik kijk altijd vooruit en ben ervan overtuigd dat er weer iets nieuws komt.”

Die nieuwe uitdaging heeft Vettel gevonden bij Aston Martin, het team dat nu nog door het leven gaat als Racing Point. Vettel hoefde niet lang na te denken over de overstap naar het team uit Silverstone. “Het is een kwestie van nieuwsgierigheid en de vreugde van nieuwe dingen. Ik ben erg nieuwsgierig naar het project en kijk er naar uit.” Hij denkt een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het team. “Ik bouw voort op mijn ervaring en op wat ik achter het stuur kan bereiken. Mijn tijd bij Ferrari heeft zijn stempel op mij gedrukt, ik heb er veel geleerd, heb me er verder ontwikkeld en ben nu op een ander niveau dan voorheen - op en buiten de baan. Maar dat is geen garantie voor succes, ik verwacht dat het hard werken wordt.”