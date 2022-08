AMuS: Red Bull werkt aan lichtere monocoque voor RB18

Met de invoering van het nieuwe technische reglement ging het minimumgewicht van de auto’s voor het Formule 1-seizoen 2022 verder omhoog, tot 795 kilogram. Negen van de tien teams bouwden een wagen die zwaarder was dan het voorgeschreven minimum en drongen daarom bij de FIA aan op een verhoging van het vereiste gewicht. Aan de vooravond van de seizoensopener in Bahrein ging de internationale autosportfederatie overstag en werd het minimumgewicht opgevoerd tot 798 kilogram. Diverse teams hadden graag een grotere toename gezien, maar de FIA dacht ook aan Alfa Romeo. De C42 had zelfs ondergewicht en werd daarom voorzien van extra ballast om aan de gewichtseis te voldoen.

Zelfs met de tegemoetkoming van de FIA hadden de negen teams nog te maken met overgewicht, al is de situatie in de loop van het seizoen wel verbeterd. Rond de Grand Prix van Hongarije ging volgens Auto, Motor und Sport (AMuS) het verhaal dat Mercedes en Red Bull nog respectievelijk acht en zeven kilogram overgewicht hebben, Haas en McLaren zijn allebei drie kilogram te zwaar en Alpine twee kilogram. Van Ferrari en AlphaTauri is het niet bekend, maar de aanname is dat er ook bij deze teams nog ruimte voor verbetering is. Aston Martin en Williams zouden inmiddels, net als dus Alfa Romeo, wel op de limiet zitten.

Nieuwe monocoque voor Red Bull?

In gesprek met Motorsport.com ging Red Bull-kopstuk Helmut Marko onlangs vragen over het gewicht van de RB18 zoveel mogelijk uit de weg. “Het is al veel beter geworden”, luidde zijn antwoord op de vraag of de auto dit jaar nog op het ideale gewicht komt. Toen Marko vervolgens de stelling ‘men zegt dat er nog een gewicht van tussen de nul en vijf kilogram af moet’ kreeg voorgelegd, was ‘ja’ het enige dat hij zei.

AMuS meldt zondag echter dat Red Bull achter de schermen druk bezig is om het gewicht van de RB18 te reduceren. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez zou werken aan een lichtere monocoque. Daarmee hoopt het twee tot drie tienden te vinden ten opzichte van Ferrari, dat er in de ogen van Red Bull beter voor zou staan qua gewicht. Met de nieuwe monocoque zou de RB18 nogmaals door de FIA-crashtest moeten, wat extra geld kost.

Naar verluidt is er nog een team dat zich heeft aangemeld voor een crashtest. Welke formatie dat is, is niet bekend. In elk geval niet Mercedes. “Dat zou veel te duur worden”, meldt dat team tegenover AMuS, doelend op het budgetplafond. “Niet alleen vanwege de crashtest, maar ook omdat je drie nieuwe chassis moet opbouwen en die kosten je twee miljoen extra.”