Red Bull kan tevreden zijn over de eerste dertien races van het seizoen. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez is gelijkwaardig aan Ferrari, desondanks heeft het in beide kampioenschappen een ruime voorsprong op de Scuderia. Bij de coureurs gaat Verstappen aan kop met maar liefst tachtig punten meer dan nummer twee Charles Leclerc. In het klassement voor constructeurs is de marge van Red Bull ten opzichte van Ferrari zelfs nog groter: 97 punten.

In theorie heeft Verstappen in de negen wedstrijden na de zomerstop aan louter tweede plaatsen voldoende om zijn wereldtitel te prolongeren, maar zo denkt men bij Red Bull niet. “Dat is niet ons doel en zou ook heel riskant zijn”, zegt Helmut Marko in gesprek met onze Duitse collega’s van Motorsport-Total.com. Naast de titelstrijd heeft de 79-jarige Oostenrijker het ook over onder meer AlphaTauri, de racismerel rond Jüri Vips en zijn eigen toekomst. En wat doet Marko zoal buiten de paddock? Ook dat komt aan bod.

Max Verstappen heeft in de WK-stand tachtig punten voorsprong, maar Ferrari leek onlangs in Spielberg en Le Castellet iets sneller te zijn. Kan het zijn dat Red Bull wel het completere pakket heeft, maar niet het snellere?

“Ik zie dat niet zo. Met uitzondering van Barcelona zijn we dit seizoen altijd gelijkwaardig geweest aan Ferrari. De vorm van de dag was vaak bepalend voor wie uiteindelijk vooraan lag, los van strategische of technische problemen. Daarvan hebben wij er veel minder gehad. Over één ronde hebben we misschien een kleine achterstand. Leclerc heeft ongeveer evenveel pole-positions als dat wij overwinningen hebben, maar een pole betekent ook niet alles. Het is ook niet meer cruciaal op circuits waar je kan inhalen. In Monte Carlo of Singapore is het een ander verhaal, maar het belangrijkste is dat je in de race het tempo kan volgen zonder je banden over de kling te jagen. Ik ben het er zeker niet mee eens: in Le Castellet was Max sneller in de race. Als je gedurende tien ronden binnen een seconde kan blijven, dan laat dat zien dat je de snellere bent. In die race hadden we de snellere auto. Over het hele seizoen is het in evenwicht. Het komt aan op de vorm van de dag en updates. Die werken altijd voor één of twee races, maar zorgen ook niet voor significante krachtsverschuivingen.”

Was Spielberg een sleutelrace? Omdat u daar geleerd heeft de focus meer op de race te leggen? Of was dat het gevolg van dat je voor de kwalificatie slechts één vrije training had?

“Volgens mij kwam dat vooral door het sprintsysteem, met maar één vrije training. De temperaturen veranderden drastisch in Spielberg en in de laatste twee of drie ronden van de sprintrace was al te zien dat Leclerc van 3,2 seconde inliep tot 1,7 seconde. Dat was de eerste alarmbel, maar op dat moment konden we er al niets meer aan doen.”

Verstappen heeft met zijn huidige voorsprong aan louter tweede plaatsen voldoende om wereldkampioen te worden.

“Dat is niet ons doel en zou ook heel riskant zijn. Dat hebben we vorig jaar nog gezien, toen we plotseling alleen nog maar tweede plaatsen wisten te behalen. We moeten nog drie of vier races winnen, als de krachtsverhoudingen zo blijven. Als Mercedes op eigen kracht gaat meedoen om de winst, dan is dat voor ons gunstiger dan voor Ferrari. Zij moeten namelijk zo goed mogelijk blijven scoren om een kans te hebben.”

Max Verstappen wint op de Hungaroring. Foto: Red Bull Content Pool

Met het budgetplafond levert het nog meer voordelen op dan voorheen als je de ontwikkeling al in een vroeg stadium verschuift naar volgend jaar, of ziet u dat anders?

“Vorig jaar schreven veel mensen dat we in 2022 één of twee seconden achterstand zouden hebben, omdat we gedwongen werden om ons chassis tot de laatste race te blijven ontwikkelen om ook maar een kans te maken tegen die motor van Hamilton in Brazilië.”

Ik geef het eerlijk toe: dat dacht ik ook, alleen misschien niet één of twee seconden.

“We hebben een solide team, met weinig veranderingen. Soms gebeurt het dat er iemand vertrekt, maar dat was niet cruciaal voor onze aerodynamica-afdeling. Omdat we zo’n solide en gepassioneerde groep hebben, is het ons gelukt. En we hebben een goede boekhouder, die zich over het budgetplafond buigt.”

Is het al een keer gebeurd dat de boekhouder heeft gezegd dat een bepaalde update niet door kon gaan omdat het te duur is?

“De financiële afdeling is behoorlijk gegroeid. Vroeger hoefden de techneuten alleen aan te geven hoeveel ze nodig hadden. Als dat meer was dan begroot, dan moest dat worden afgestemd met Red Bull in Salzburg. Tegenwoordig is het zo dat in samenwerking met de financiële mensen de updates worden bepaald en de hoeveelheid daarvan. Het is echter niet zo dat de boekhouder zegt: vanaf dan kunnen we geen updates meer brengen. In plaats daarvan kijken wij als management of we nog een update nodig hebben. Zo ja, dan moet er ergens anders bezuinigd worden. We hebben het aantal medewerkers bij Red Bull Racing gereduceerd, maar we hebben Red Bull Technology ook nog. Deze mensen worden dan verplaatst en krijgen andere taken. We hebben de Hypercar en doen mee aan de America’s Cup (zeilen, red.). We hebben wat projecten waar we personeel dat je niet kwijt wil kunnen onderbrengen. Het is een proces waarin de FIA lerende is en wij ook. Hopelijk ontaardt dit niet in een kampioenschap boekhouden.”

Komt de auto dit jaar nog op het ideale gewicht?

“Het is al veel beter geworden.”

Men zegt dat er nog een gewicht van tussen de nul en vijf kilogram af moet.

“Ja.”

Laten we het over AlphaTauri hebben. Bent u tevreden met hoe het daar gaat?

“Nee. AlphaTauri kwam pas in Le Castellet met een grote update. Ze hebben niet genoeg updates gehad. De race daar was slecht. Gasly maakte een fout toen hij probeerde in te halen en verspeelde daarmee zijn puntenpositie. Ocon botste tegen Yuki, wiens auto daarbij zwaar beschadigd raakte. De update is een kleine verbetering en succesvol, nu moeten we daarop voortborduren. Maar het doel om succesvol te zijn in het middenveld wordt op dit moment niet waargemaakt.”

Marko's 'probleemkind' Yuki Tsunoda. Foto: Red Bull Content Pool

Heeft de psycholoog effect bij Tsunoda?

“Ja, maar Tsunoda is niet de enige rijder die op dit gebied problemen heeft en er gebruik van maakt. Het is ook niets verwerpelijks. We hebben twee Japanners onder onze hoede en het verschil tussen hen had niet groter kunnen zijn. Ayumu Iwasa pakt pole-position (in de Formule 2, red.) en zegt na afloop: ‘sorry dat ik hier sta’. Yuki is compleet anders. Hij trekt zich nergens iets van aan. Hij is heel emotioneel, zeker voor een Japanner. Op een gegeven moment ging het te ver met zijn woede-uitbarstingen op de radio. Toen hij voor Carlin reed, heeft hij Engelse scheldwoorden geleerd. Maar als je middenin een bocht vloekt en tiert, is dat niet goed. Dan ben je langzamer. Dat hebben we hem uitgelegd en dat hij ermee moet stoppen. Daarnaast heeft de engineer niets aan feedback als ‘bloody fucking car’. We moeten weten wat de auto precies doet. Dat moet hij analyseren en uitleggen.”

Ik heb wel het idee dat ze hem leuk vinden om wie hij is.

“Ja, Yuki heeft bij ons een zekere cultstatus.”

Heeft hij de potentie om wereldkampioen te worden?

“Hij heeft de potentie om Grands Prix te winnen. Dat is wat we nastreven met het juniorprogramma. Om wereldkampioen te worden moeten zoveel dingen op hun plek vallen. Daarvoor moet een coureur nog een stap zetten als algehele persoonlijkheid, want in een cruciale fase kan een rijder het hele team op sleeptouw nemen of juist naar beneden helpen.”

Hoeveel beter is Pierre Gasly nu in vergelijking met 2019, toen hij het moeilijk had bij Red Bull?

“In de Grand Prix van Hongarije in 2019 werd Gasly op een ronde achterstand gezet door Max. Hij is nu zeker meer solide en heeft veel meer zelfvertrouwen. Maar het is moeilijk te zeggen in hoeverre hij zijn mannetje kan staan tegen een Verstappen.”

Is op basis van de simulator niet te zeggen of Gasly sindsdien sneller is geworden?

“De simulator is een uitstekend middel en wordt constant ontwikkeld, maar je rijdt er alleen. Onze junioren moeten een kwalificatieronde afwerken in de simulator om hun positie te bepalen. Dat noemen we de ‘Helmut-ronde’. De één doet het beter, de ander doet het minder. In de simulator heb je ook geen druk. Soms is het ook iets mentaals. Er zijn coureurs die waanzinnig snel zijn, maar niet goed zijn in kwalificeren. Perez is zo iemand. Dat is al zijn hele loopbaan het geval.”

Perez heeft een contract bij Red Bull Racing tot eind 2024. In hoeverre heeft Gasly enig uitzicht op promotie?

“Het contract van Perez verhindert een transfer van Gasly naar Red Bull in 2023. Per 2024 is Gasly vrij man.”

Zou u Gasly laten gaan als hij elders een mooie kans krijgt? Zoals u met Carlos Sainz heeft gedaan?

“Ja. We hebben een goede verstandhouding. Als teamleider bij AlphaTauri is hij de afgelopen jaren heel succesvol geweest. Maar over één ronde zit Yuki al op zijn niveau. In de races loopt het nog niet zo. Hoe dan ook, we hebben het contract van Gasly financieel gezien verbeterd, al hadden we dat niet moeten doen.”

Pierre Gasly in de AlphaTauri AT03. Foto: Red Bull Content Pool

Was er een andere optie dan afscheid nemen van Jüri Vips na diens racistische uitspraak?

“De Engelse media hebben zo’n shitstorm ontketend dat Red Bull Racing niet anders kon dan hem uit zijn functie zetten. Ikzelf vind: hij is 21 jaar en heeft zijn excuses aangeboden. Wat me stoort, is dat het tijdens een stom videospelletje is gebeurd, omdat ze ‘s middags niets beters te doen hebben. Ik begrijp niet hoe je dat langer dan twee minuten kan doen, maar goed: dat is de jeugd. Ik kan er niets mee. Max doet het ook, simracen.”

Een paar jaar geleden noemde Max Verstappen Lance Stroll ‘een mongool’ via de teamradio. Destijds steunde Red Bull hem, ondanks kritische berichten in de media. Wat is het verschil tussen Verstappen en Vips?

“Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Het gaat ook om de gehele ontwikkeling van allebei als persoon. Max heeft op dit gebied altijd al op het randje gezeten, En natuurlijk was bij Vips de druk van de media en sponsoren ook zo groot, dat we actie moesten ondernemen.”

De volgende kans om vanuit het juniorprogramma de Formule 1 te halen is wellicht als Gasly vertrekt. Wie is de volgende om de stap te maken?

“Dennis Hauger heeft de Formule 3 op een ongelooflijke manier gedomineerd. Hij heeft nu ups en downs in de Formule 2, hij is niet constant. Presteren en niets anders is de doorslaggevende factor. Dat is veranderlijk. Mensen van wie we dachten dat ze het konden, konden het opeens toch niet meer en omgekeerd. Daarom is het lastig om voorspellingen te doen.”

Zal Adrian Newey de Red Bull-Porsche voor 2026 nog ontwerpen?

“Newey ontwerpt onze huidige wagen en onze Hypercar RB17. Die is speciaal ontworpen voor op het circuit, het is niet legaal als straatauto. Het is het meest extreme dat je kan kopen en waarmee je als normaal persoon kan rijden. Wanneer zijn contract afloopt, gaan we in gesprek.”

Wanneer loopt zijn contract af?

“We praten niet over contractuele details.”

U bent 79 jaar. Hoe ziet uw eigen toekomst eruit?

“Hoewel veel mensen het graag zouden zien, lig ik nog niet in mijn graf! Mentaal en fysiek verkeer ik nog in goede vorm. Zolang ik het leuk vind, ga ik verder. Ik ben financieel onafhankelijk en hoef dit werk niet te doen. Als het past, dan past het.”

Kunt u zich voorstellen dat u ooit stopt?

“Ik heb ook een vrij omvangrijk vastgoedportfolio, waar ik ook tijd aan moet besteden. Restaureren, ontwikkelen en dergelijke. Het is vanuit commercieel oogpunt, maar het bevindt zich wel in schilderachtige gebieden en ook in oude, historische gebouwen. De meeste hiervan zijn monumentale panden. Ik zal niet in het zwarte gat vallen of vogels gaan voeren. Ik heb ook veel projecten buiten de autosport.”

Hoe ziet een normale dag eruit voor u?

“Ik begin vroeg en ben uiterlijk om 7.00 uur op kantoor. Ik werk met efficiënte, jonge mensen en ook met mensen die een carrièreswitch hebben gemaakt. Ik ben tot het middaguur op kantoor. Daarna ga ik naar wat bouwplaatsen om te kijken of alles daar goed gaat. Of ik ga het bos in. Ik heb een gemengd bos met diverse houtsoorten: kersenhout, notenhout en eikenhout, met een aandeel van twintig procent. Stiermarken is de dichtst beboste deelstaat van Oostenrijk, maar het houtaandeel is er gemiddeld slechts zeven of acht procent. In de avond zijn vervolgens de één-op-één-telefoontjes. Zo gaat het zes of zeven dagen per week. Maar ik doe bijvoorbeeld geen sollicitatiegesprekken meer voor mijn hotels. Dat is mijn balans tussen werk en privé.”

Kookt u zelf?

“Nee, ik ontbijt in mijn hotel, dat zich naast mijn kantoor bevindt. En voor het avondeten ga ik naar een restaurant.”

En met de kettingzaag in het bos, dat is uw balans?

“Ja, en voor lichamelijke beweging. Vroeger was ik niet heel handig met een kettingzaag. Nu ik er beter in ben en het beste materiaal heb, doe ik het eigenlijk niet meer.”

