Daniel Ricciardo heeft een contract tot eind 2023 bij McLaren, maar lijkt het team al na dit seizoen te moeten verlaten. De coureur uit Perth is bezig aan zijn tweede jaar bij de formatie uit Woking. Hoewel Ricciardo afgelopen seizoen de Grand Prix van Italië won, komt hij over het algemeen duidelijk tekort ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris. Daarom zou McLaren naar een manier zoeken om de verbintenis van de achtvoudig Grand Prix-winnaar te verscheuren, om de weg vrij te maken voor Oscar Piastri.

Voor de zomerstop sprak Motorsport.com met Ricciardo over de hoop op een ommekeer in zijn loopbaan. Op dat moment deden er nog amper geruchten de ronde dat McLaren hem wilde inruilen voor zijn twaalf jaar jongere landgenoot. “Ik zei het al toen ik 27 jaar was: ‘ah, ik word ouder’. En inderdaad, ik word ouder, maar volgens mij weet ik nu ook iets meer over de sport. Ik weet dat dingen tijd kosten”, aldus Ricciardo.

“We geloven allemaal dat we kunnen winnen”, vervolgt Ricciardo. “Het liefst wil ik morgen al winnen, maar zo werkt het niet altijd. Op dit moment klinkt 2024 of 2025 nog ver weg, maar dat is het al snel. Je pikt ook kleine dingen op van een Sergio Perez, bijvoorbeeld. Zijn carrière leek voorbij, maar nu vecht hij in potentie om de wereldtitel. De sport kan zo snel veranderen.” Racing Point (het huidige Aston Martin) lichtte eind 2020 een optie om afscheid te nemen van Perez ten gunste van Sebastian Vettel. Even leek de F1-loopbaan van de Mexicaan voorbij, maar Red Bull Racing legde hem vast. Inmiddels heeft Perez, die twee races won met Red Bull en derde staat in de WK-stand, een contract tot en met 2024 als teamgenoot van Max Verstappen.

Een terugkeer naar Alpine lijkt de beste kans voor Ricciardo op een competitief zitje voor het F1-seizoen 2023, indien McLaren hem inderdaad inruilt voor Piastri. De oud-coureur van onder meer Toro Rosso en Red Bull reed in 2019 en 2020 al voor de equipe uit Enstone, die toen nog als Renault op de grid stond, en verhuisde daarna naar McLaren. Alpine heeft een stoeltje vrij voor volgend jaar omdat Fernando Alonso naar Aston Martin overstapt om de afzwaaiende Vettel op te volgen en Piastri bedankte voor het stoeltje naast Esteban Ocon, aangezien hij dus onderweg is naar McLaren.

