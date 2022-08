Iedereen die regelmatig naar de Formule 1 kijkt, kent de vlaggen wel: de Nederlandse driekleur met in het midden de tekst #GoMax. Het concept komt uit de koker van Bas van Bodegraven, die al vele jaren trouw de sport volgt en heel wat Grands Prix per camper bezoekt. Dit jaar reist hij samen met zijn partner Ingrid alle Europese races af in een nieuwe tweedehands camper, met een zeer herkenbare en opvallende kleurstelling. Hij vlogt tijdens zijn reis en heeft inmiddels een trouwe fanschare op social media opgebouwd van zo’n 220.000 volgers.

“Het is echt een droom die uitkomt”, begint Van Bodegraven. “In de tijd van Jos kreeg ik al eens de vraag: ‘wat zou je doen als je de loterij wint?’ Toen was mijn antwoord dat ik een camper zou kopen om de F1 achterna te reizen. Het is dus een hele oude droom.” Inmiddels staat er ruim 16.000 kilometer op de teller van dit jaar. Het avontuur begon in Imola en alle Europese Formule 1-races werden bijgewoond. Tussendoor waren er nog uitstapjes naar de 24 uur van Le Mans, het Goodwood Festival of Speed en de Historic Grand Prix in Monaco.

Bas van Bodegraven en zijn partner Ingrid.

Keihard werken

Het klinkt als een droombaan, maar het is flink aanpoten stelt Van Bodegraven: “Om eerlijk te zijn is het veel meer werk dan verwacht. Iedereen wenste ons een fijne vakantie toen we vertrokken, maar thuis heb ik nooit zo hard hoeven werken haha! Vooral het editten van alle video’s neemt veel tijd in beslag. We stonden in het voorseizoen op een schitterende camping in Frankrijk, op twintig meter van de zee met drie zwembaden en nauwelijks andere gasten. Ik zat vervolgens van ’s morgens vroeg tot in de avond in de camper te werken. Al is het dan wel fijn dat je na je werk zo het Franse strand op loopt en niet in een ijskoud en regenachtig Tilburg bent. Dat is het fijne van reizen, al is het me wel tegengevallen hoe veel werk en hoe weinig vakantie het eigenlijk is. Desondanks heb ik er geen seconde spijt van!”

Zo’n maandenlange trektocht door Europa maakt het een kostbaar avontuur. Van Bodegraven legt uit hoe de financiële vork in de steel zit: “We hebben de afgelopen jaren in de wintermaanden hard gewerkt als zzp’er en goed gespaard om een buffertje op te bouwen. Zo komen we niet in de problemen als de inkomsten even tegenvallen. Daarnaast hebben we een flink aantal sponsoren die ons op allerlei manieren steunen. Door ons bereik op YouTube zijn we door allerlei partijen benaderd, dus dat loopt ook steeds beter. Die sponsoren zorgen ervoor dat de basis op orde is. En daarnaast de inkomsten uit de ticketverkoop voor Formule 1-races. Dat willen we de komende periode ook verder uitbouwen. Vooralsnog gaat het prima en kunnen we het seizoen gewoon afmaken.”

No Mikey No

De vlogs en streams op YouTube zijn mateloos populair onder de Formule 1-fans. Iedereen die niet bij de race aanwezig is, krijgt zo toch mee wat er rondom het circuit gebeurt. Van Bodegraven kiest er bewust voor om op de camping te staan en buiten de poorten van de circuits te filmen, “want daar gebeurt het”. Door de hoge ticketprijzen slaat ook hij zo nu en dan een racedag over. Ook buiten de baan zijn er soms flinke uitdagingen te overwinnen: “Het lijkt wel alsof het internet in het buitenland met de dag slechter wordt. Vanaf de campings hebben we nauwelijks livestreams kunnen opzetten. In Monaco had ik een vlog gemaakt van 45 minuten. Met de camper mag je Monaco echter niet in, dus we moesten een stuk met de trein richting de camping. Daar aangekomen bleek het internet te slecht om de video te uploaden, dus moest ik weer terug naar Monaco om daar in een kroeg de boel te regelen. Dat kostte enorm veel tijd en frustratie. Sinds een maand heb ik een internet-schotel, daar ben ik zo blij mee. En als WiFi-naam heb ik ‘No Mikey No’ ingesteld. Iedereen die binnen een straal van 150 meter rond de camper een WiFi-netwerk zoekt, vindt dus ‘No Mikey No’. Dat vind ik dan weer mooi!”, zegt hij lachend.

Fans van Max Verstappen met GoMax-vlag op de Hungaroring

Sfeer langs de baan

Hoewel het over het algemeen een groot feest is op de camping (“behalve in Frankrijk, daar was niets te beleven. Of dat nu aan de hoge temperaturen of aan de Fransen lag, dat weet ik ook niet”, lachte Van Bodegraven hardop) kwam Nederland eerder dit jaar negatief in het nieuws. Bij de Grand Prix van Oostenrijk zou een groep ‘fans’ zich misdragen hebben. Van Bodegraven komt er al jaren en heeft veel contacten, wat weet hij ervan? “Ik merkte dat er een aantal waren die gewoon wilden feesten en zuipen. Zij hadden als doel om zonder tickets de fanzone in te komen om daar een feestje te gaan bouwen. Dat waren geen F1-fans, dat weet ik 100 procent zeker. Zij trokken gewoon een oranje voetbalshirt aan om proberen binnen te komen. De Oostenrijkers zijn over het algemeen altijd goed georganiseerd, maar zij verwachtten een dergelijke brutaliteit ook niet. Dat was dus echt wel een issue.”

Gelukkig betrof het hier een incident en is de sfeer langs de baan over het algemeen opperbest, zo concludeert Van Bodegraven: “Het valt ons echt op dat je overal steeds meer buitenlandse Max-fans ziet. Als je een paar jaar geleden iemand in het oranje zag, kon je daar gewoon in het Nederlands mee gaan kletsen. Dat is nu echt niet meer. Ik denk dat wel zo’n 70 procent van de Max-fans niet uit Nederland komt. Dat is echt ontzettend leuk." Het mooie van de Formule 1 is dat de fans van alle coureurs kriskras door elkaar zitten. Fans van Verstappen zitten naast die van Leclerc of Perez. En dat gaat uitstekend, concludeert de Brabander: "Uiteraard wordt er onderling wel een beetje geplaagd, maar aan het einde van de dag gaat iedereen met een lach naar huis. Wat dat betreft echt het tegenovergestelde van de voetballerij.”

De komende weken staat er nog heel wat op het programma. Uiteraard de triple header Spa-Zandvoort-Monza, met later in het jaar nog een trip naar de seizoensfinale in Abu Dhabi. In dat geval wel gewoon per vliegtuig. Ook werkt Van Bodegraven hard aan uitbreiding om in 2023 het locatiewerk te verdelen met een nieuwe aanwinst.

Volg Bas van Bodegraven:

Instagram: @basvanbodegraven

Youtube: BasvanBodegraven

Facebook: Gomax33news