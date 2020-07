Stroll schittert in kwalificatie: “Mediums in Q2 was een gok”

Tijdens een kwalificatie waarin Red Bull Racing behoorlijk teleurstelde liet Racing Point zien dat de RP20 een prima wagen is. In Q1 gingen Sergio Perez en Lance Stroll al als snelsten door naar het tweede deel van de kwalificatie, en plaatsing voor Q3 volgde zelfs op de medium compound van Pirelli. In de strijd om pole-position stond er geen maat op Mercedes, maar daarachter volgden dus Stroll en Perez. Eerstgenoemde mag daardoor voor het eerst vanaf de tweede startrij vertrekken en dat zorgde voor blijdschap bij de Canadees.

“Ik ben heel, heel blij”, vertelde Stroll na het behalen van zijn beste kwalificatieresultaat. “De auto voelde het hele weekend al heel sterk. In de kwalificatie moesten we gewoon een goed rondje aan elkaar rijgen.” Dat lukte dus, want Stroll was de enige coureur die in Q3 binnen een seconde van de pole-tijd van Lewis Hamilton zat. “Mijn ronde in Q3 voelde heel goed aan. Onder dit mondkapje zit een hele brede glimlach”, vervolgde hij.

De Racing Points kunnen de GP van Hongarije dus aanvangen op de mediums, nadat Stroll en Perez hun snelste tijd in het tweede kwalificatiedeel reden op die band. Zonder risico was de poging om dat voor elkaar te krijgen niet, maar uiteindelijk gingen de coureurs als zevende en negende door naar Q3. “Het rijden op de mediums tijdens Q2 was een pure gok”, verklaarde Stroll. Toch is er tevredenheid dat die gok genomen is: “Het zet ons in een goede positie voor morgen”, sluit Stroll af.

Voor het eerst dit jaar rekende Stroll in de kwalificatie af met teamgenoot Perez. De Mexicaan completeerde de tweede startrij, maar makkelijk ging het niet. “Het was een goed resultaat voor het team. Aan mijn zijde gebeurde er veel. Tijdens de kwalificatie voelde ik me fysiek niet honderd procent. En om een of andere reden werd ik tijdens de kwalificatie duizelig”, vertelde Perez. Wat de oorzaak daarvan is, weet hij niet. “Ik weet het niet. Het gebeurde plotseling. Mijn nek deed een beetje pijn, maar ineens begon ik me duizelig te voelen op sommige punten van het circuit. Desondanks is de vierde plek een goed resultaat voor morgen.”

Ook Perez ziet het zitten om zondag van start te gaan op de mediums. “We hebben goede snelheid. We beginnen op de mediums, dus ik denk dat wij daar voordeel uit kunnen halen. We geloven dat de zachte band het moeilijker krijgt in de eerste stint”, verklaarde de Mexicaan. Hij gelooft dan ook dat een podiumplaats absoluut niet buiten bereik is op de Hungaroring. “Zonder twijfel. Ik denk dat we in de buurt zitten. Het wordt belangrijk om een goede eerste ronde te rijden, maar nog belangrijker om een slimme strategie te hanteren in de race.”