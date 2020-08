Strategie kost Albon P5: "Mediums waren niet de juiste keuze"

In de kwalificatie op zaterdag noteerde Albon de vijfde tijd en tijdens de race op zondag leek hij op weg naar dezelfde klassering in de race. In de slotfase kwam de teamgenoot van Max Verstappen echter onder druk te staan van Esteban Ocon, die door Renault met een andere strategie op pad was gestuurd. Daar waar Albon zijn softs bij zijn enige stop inruilde voor mediums, wisselde Ocon zijn softs juist in voor een setje harde banden. Na afloop van de race verklaarde Albon dat die keuze voor mediums hem mogelijk de das om heeft gedaan, want in de laatste ronde kwam de Fransman alsnog aan hem voorbij.

“Ik denk dat het setje mediums misschien niet de juiste keuze was”, vertelde Albon na de race bij Sky Sports. “Ik weet het eerlijk gezegd niet. Op de softs voelde het best goed, maar zoals we voor de race al zeiden waren de Renaults lastig in te halen. Met DRS haalde je slechts dezelfde snelheid, dus het was best moeilijk om iets uit te halen. We stopten voor mediums en dat was oké, maar wederom probeerde ik in te halen en ik moest daarvoor zo hard mogelijk pushen in sector 2, zodat ik dichtbij genoeg zat om een goede run naar bocht 5 te krijgen. Het was frustrerend, de banden werden snel minder.”

Albon wilde desgevraagd niet met vingers wijzen wie verantwoordelijk was voor de call om mediums onder zijn auto te zetten bij de pitstop. “Het was onze beslissing”, zei de 24-jarige Red Bull Racing-coureur. Wel wilde hij een klein inzichtje geven in de beredenering achter de keuze. “We verwachtten simpelweg niet dat de banden zoveel degradeerden als dat het geval was.”