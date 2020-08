Horner: Overmacht Mercedes en éénstoppers leiden tot saaie GP's

Het is een bekend patroon in het hybride tijdperk: Mercedes zegt op vrijdag en zaterdag meerdere tegenstanders te vrezen, om op zondag met enig machtsvertoon de zege te pakken. In de Belgische Ardennen was het niet anders. Lewis Hamilton reed onbedreigd naar winst, terwijl Red Bull het op gepaste afstand met de laatste podiumplek moest doen. "Over het algemeen zaten we dit weekend wel iets dichter bij Mercedes, op een circuit waarvan we weten dat ze er vaak goed zijn. We hebben dus wel vooruitgang geboekt. Het is alleen frustrerend dat het steeds om dezelfde twee auto's draait en dat dezelfde coureur steeds wint. Maar we werken er hard aan om dat op een gegeven moment te veranderen", vertelde Horner na afloop van de Belgische GP.

Titelambities nog niet helemaal opgegeven

De race op Spa heeft andermaal aangetoond dat Red Bull nog werk aan de winkel heeft, al wil Horner nog altijd geen streep zetten door de titelambities. "Weet je wat het is? We zijn eigenlijk al een outsider sinds de eerste race in Oostenrijk en dat is nog steeds het geval. We houden een kleine kans op het kampioenschap, dat is nog maar halverwege. Het is een vreemd jaar en dingen kunnen veranderen, al moet er wel een hoop veranderen afgaande op wat we net hebben gezien", vervolgt Horner in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Mercedes was weer extreem dominant. Maar aan de andere kant heeft Max zijn zesde opeenvolgende podiumplaats behaald en staat hij nog steeds tweede in het WK. Op dat vlak gaat het goed, al blijft overeind dat we extra snelheid moeten vinden om het gevecht echt aan te gaan."

Dat geldt niet alleen voor het restant van 2020, maar gezien de stabiele reglementen ook voor volgend jaar. "Het voelt bijna als één lang seizoen van achttien maanden, maar juist daarom werken we achter de schermen keihard om zoveel mogelijk extra snelheid te vinden voor het einde van dit jaar. Dat zal namelijk het uitgangspunt voor volgend jaar zijn. We doen er alles aan, zowel in Milton Keynes als ook in Japan." Normaliter wil Red Bull onder de noemer 'wie niet sterk is, moet maar slim zijn' nog wel iets proberen op tactisch vlak, maar ook dat zat er op Spa niet in. "Max kon het gat naar Renault vergroten tot zeventien seconden. Als dat er achttien waren geworden, hadden we wel een extra stop gemaakt. Dat had Mercedes voor een dilemma kunnen plaatsen, maar we kregen die gratis stop net niet op Daniel Ricciardo."

Horner hekelt vele éénstoppers in F1

Het maakt dat iedereen aan de kop voor een éénstopper koos en juist dat markeert volgens Horner een aanzienlijk probleem van de moderne Formule 1. "Waarom deze race zo saai was? Nou ja, éénstoppers zijn eigenlijk altijd saai hè. We hebben races met twee à drie pitstops nodig voor spektakel. Met die éénstoppers krijg je dat alle coureurs banden moeten sparen en dan wordt het sowieso een lastig verhaal", is Horner helder. "Er moeten op voorhand meerdere strategieën kunnen lonen. In de huidige situatie gaat iedereen voor éénstopper en dan wordt het wel heel lastig om een vermakelijke Grand Prix te krijgen."