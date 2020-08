Hamilton na zege op Spa: Vreesde voor herhaling Silverstone

Hamilton bouwde in de Belgische Ardennen zijn voorsprong in de WK-stand uit tot 47 punten. De strategie van de wereldkampioen en die van de rest van het veld werd in Spa gedicteerd door de safety car, die na elf ronden moest uitrukken voor een crash met Antonio Giovinazzi en George Russell.

De koplopers maakten toen, met nog 33 ronden te gaan, hun eerste en enige pitstop, zodat de harde banden nog heel lang moesten meegaan tot de finish. Tel daarbij enkele keren dat Hamilton de banden blokkeerde en enkele vibraties, en dan is het niet ver terugkijken naar de Britse Grand Prix 70th op Silverstone, toen Hamilton en Bottas klapbanden opliepen omdat ze hun banden te veel hadden belast.

"Ik blokkeerde de banden in bocht vijf en begon vibraties te krijgen, en dan gebeurde dat in de laatste bocht nog een keer", vertelde Hamilton. "Het maakt niet uit hoe hard je reed, als je rubber verliest dan begin je temperatuur in je banden te verliezen. Ik was aan het einde nerveus dat we een scenario zoals in Silverstone zouden krijgen met die rechtervoorband. Dus ik probeerde die heel te houden tot het einde. De band had uiteindelijk gelukkig nog genoeg rubber over."

Hamilton kwam in een zoutloze race eigenlijk nooit in de problemen. Net als in Spanje lag de enige kans voor Valtteri Bottas er bij de start, maar Hamilton behield met groot gemak zijn leiding. Bottas kreeg een slipstream op de rechte lijn van Kemmel richting Les Combes, maar die volstond niet om de Brit te bedreigen. "Ik had een momentje bij het uitkomen van de eerste bocht en dat heeft me wellicht zelfs geholpen", dacht Hamilton. "Valtteri zat vlak achter mij. Hij zal dus wellicht hebben moeten liften. Ik weet niet of hij dat heeft moeten doen, maar hij had vandaag in ieder geval geen goede slipstream om me in te kunnen halen."

