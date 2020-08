Verstappen derde op Spa: "Saaie race, er was niet veel aan"

Verstappen wist zich op zaterdag ook al als derde te kwalificeren voor de race op zijn favoriete circuit, maar hij hoopte ergens nog wel op meer. Een goede eerste ronde of een beetje hemelwater zou daarbij helpen. De Limburger mocht net als beide Mercedes-coureurs op de mediums starten en probeerde op het rechte stuk van Kemmel ook wel een aanval in te zetten bij Valtteri Bottas. Verstappen moest echter nog meer in zijn spiegels kijken om Daniel Ricciardo van het lijf te houden. Dat lukte, waarna hij op pure snelheid andermaal in niemandsland belandde op P3, ondanks tussenkomst van de safety car.

"Het was vrij saai. Deze race was niet echt interessant en ik had zelf ook niet veel te doen", vat Verstappen de zouteloze vertoning in de Ardennen aardig samen. "Als Mercedes wat extra gas gaf, kon ik ze toch niet bijbenen. En in de slotfase waren mijn banden er ook aan. In de laatste acht ronden moest ik het echt rustiger aan doen en probeerde ik vooral mijn voorbanden in leven te houden. Er was eigenlijk niet veel aan vandaag. Op de mediums had ik sowieso niet veel grip en op de harde banden probeerde ik Valtteri nog wel even onder druk te zetten, maar toen ze hem vertelden om sneller te gaan, kon ik hem niet bijhouden. Het was vrij eenzaam."

Het is al met al geen race die Verstappen nog lang zal bijblijven, wat rest zijn vijftien WK-punten die hij op het conto van 2020 mag bijschrijven. Dat hadden er met een extra pitstop misschien zestien kunnen zijn, al durfde Red Bull die optie niet aan aangezien het gat met Daniel Ricciardo niet groot genoeg was voor 'een gratis pitstop'. "Nee, en we wisten ook niet zeker of we de Renault makkelijk konden inhalen gezien hun topsnelheid. Daarom had ik zoiets van: we blijven maar buiten en rijden de race uit. Ik zat volgens mij nog wel aardig dicht tegen een lekke band aan, maar P3 is op zich niet zo gek. Dit is geen derde plek die enorm veel voldoening geeft, maar het is nog altijd beter dan niks."

