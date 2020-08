Hamilton onbedreigd naar winst in Belgische GP, Verstappen derde

Lewis Hamilton begon de wedstrijd van pole-position en bleef teamgenoot Valtteri Bottas nipt voor bij de start. Max Verstappen vertrok van de derde plek en werd in de eerste meters flink onder druk gezet door oud-teamgenoot Daniel Ricciardo in de Renault. De Australiër nam een kijkje aan de buitenkant van de eerste bocht en probeerde het vervolgens aan de binnenkant bij Les Combes. Ricciardo stak zijn voorvleugel voor de Red Bull, maar Verstappen hield zijn wagen er keurig naast en behield zo de derde plek. In de ronden die volgden reden de Mercedes-coureurs langzaam maar zeker weg bij Verstappen, terwijl de Nederlander op zijn beurt na tien ronden een aardige voorsprong genoot op Ricciardo.

In de elfde ronde was het even schrikken toen er een zwaar gehavende wagen in beeld kwam. Antonio Giovinazzi had de controle over zijn Alfa Romeo verloren bij Les Fagnes en was aan de rechterzijde in de bandenstapels geklapt, waarna zijn auto terug de baan op schoof en een losgekomen banden het circuit op stuiterde. Het gebeurde voor de neus van George Russell, die naar links stuurde om de auto van Giovinazzi te ontwijken maar tegelijkertijd het losgekomen wiel zijn kant op zag komen. De Brit kreeg de band tegen zijn rechter voorwiel, waarna de Williams-coureur in de bandenstapels aan de linkerkant eindigen. Beide rijders stapten ongedeerd uit, maar de baan was bezaaid met brokstukken. Een code rood bleef echter uit, de wedstrijdleiding besloot dat een safety car afdoende was.

De neutralisatie was voor het gros van het veld het moment om naar de pits te komen voor nieuwe bonden. Alleen Sergio Perez en Pierre Gasly kozen ervoor om buiten te blijven. In het geval van laatstgenoemde was het logisch, aangezien de Fransman als enige op de harde band was gestart. Gasly had een sterke openingsfase achter de rug, waarbij hij zich van de elfde naar de achtste plek had opgewerkt, en kwam vierde te liggen doordat de mannen voor hem naar binnen gingen. In het geval van Perez, die op P5 belandde, lag het minder voor de hand om geen pitstop te maken. De Mexicaan was namelijk op de soft gestart en zou door een paar ronden na de neutralisatie alsnog naar de pits te gaan terugvallen naar de laatste plek.

Na drie ronden achter de safety car werd het veld weer losgelaten. Hamilton en Bottas gingen weer verder met waar ze gebleven waren en verdwenen voor de tweede keer in deze race aan de horizon. Verstappen volgde op gepaste afstand op de derde plek. Ricciardo werkte zich na een paar ronden langs Perez voor de vijfde plaats en passeerde vervolgens Gasly om terug te keren op P4. Nadat ook Alexander Albon de AlphaTauri was gepasseerd, maakte Gasly dan eindelijk zijn pitstop, waardoor de coureur uit Rouen wegviel aan de voorkant van het veld.

De rest van de race was weinig verheffend. Hamilton behaalde een comfortabele overwinning, ondanks dat hij zich een paar ronden voor het einde nog zorgen maakte over de staat van zijn rechter voorband. Bottas klaagde op een zeker moment dat hij wat last had van zijn linkerbeen, maar slaagde er niettemin om Verstappen op veilige afstand te houden. Voor Verstappen zat er dus niet meer in dan de derde plaats. Ricciardo behaalde een keurige vierde plek voor Renault en pakte tevens het punt voor de snelste raceronde, terwijl teamgenoot Ocon in de laatste ronde Albon nog wist te verschalken voor de vijfde plek. Norris kwam ook nog aan de staart van de Red Bull, maar moest achter Albon genoegen nemen met P7. Gasly werkte zich na zijn pitstop nog op naar P8, terwijl de laatste punten voor Racing Point-rijders Lance Stroll en Sergio Perez was.

Ferrari kende een rampzalig weekend in Spa en kon ook in de race geen potten breken. Charles Leclerc knokte zich bij de start knap van de dertiende naar de negende plek, maar had daarna niet de snelheid om mee te blijven doen in de top-tien en moest tot overmaat ook nog een extra pitstop maken vanwege een verlies aan pneumatische druk. De Monegask werd slechts vijftiende, terwijl Sebastian Vettel het niet veel beter deed met een dertiende plek.

Carlos Sainz Jr. verscheen zondag niet aan de start van de Grand Prix van België. De McLaren-coureur had zich als zevende gekwalificeerd voor de race in Spa, maar kreeg op weg naar de startopstelling een probleem met de power unit, wat resulteerde in een kapotte uitlaat.



Volgende week gaat het Formule 1-seizoen 2020 verder met de Grand Prix van Italië.