Ralf Schumacher: Overstap Mick naar Mercedes een win-win situatie

De afgelopen twee seizoenen kwam Mick Schumacher nog uit voor het Formule 1-team van Haas. De Amerikaanse renstal wil in 2023 een nieuwe weg inslaan en vertrouwt daarvoor op de ervaring van Nico Hülkenberg, wat ten koste gaat van zijn jongere landgenoot. Toch verdwijnt Schumacher niet helemaal uit de koningsklasse, want donderdag maakte Mercedes bekend dat hij is aangetrokken als reservecoureur. De in Zwitserland geboren Duitser is daardoor de eerste gegadigde om in te stappen als George Russell of Lewis Hamilton niet in staat is om deel te nemen aan een race.

Hoewel hij er geen racezitje aan overhoudt, maakt Schumacher de overstap van een van de achterhoedeteams naar een van de topteams. Ralf Schumacher ziet dat met plezier tegemoet. "Ik vind het een geweldige kans, omdat hij nu een ervaren team om zich heen heeft. Hij heeft twee ervaren teamgenoten en - voor de verandering - een team dat blij is dat hij erbij is", verwijst hij naar de situatie van zijn neefje bij Haas F1, dat tot zijn ongenoegen forse kritiek op hem uitte. Bij Mercedes ziet de voormalig Formule 1-coureur een heel andere situatie voor zich, die bovendien voor beide partijen heel gunstig kan uitpakken.

"Het is denk ik een win-win situatie voor Mick en Mercedes. Enerzijds omdat het team nu een coureur heeft die kan invallen als een van de vaste rijders niet kan rijden. En anderzijds natuurlijk voor Mick zelf, omdat hij nu in een team zit waar hij veel kan leren", vervolgt Schumacher in gesprek met Sky Sports Duitsland. "Hij ziet nu een nieuwe structuur bij een grotere renstal, die bovendien simulatoren heeft. Haas heeft die namelijk niet. Ook heeft hij de mogelijkheid om tests te doen en misschien op vrijdag in te stappen in een auto die komend jaar hopelijk weer races kan winnen."

Goede perspectieven voor de toekomst

Toch moet ook zesvoudig Grand Prix-winnaar Schumacher erkennen dat er maar beperkte mogelijkheden zijn voor zijn neefje om topfit te blijven in 2023. "Ik weet niet hoeveel kilometers hij mag maken in oude auto's. En daarnaast? Verder krijg je alleen de kans tijdens de young driver test, maar voor Mick wordt dat ook een lastig verhaal. Laten we afwachten wat er geregeld wordt", zegt de in 2007 afgezwaaide F1-coureur, die voor Schumacher met een schuin oog alvast naar 2024 kijkt. "Er is verder echter niets dat in de buurt komt van de Formule 1 om fit te blijven, zelfs racen in een andere klasse helpt niet echt. Toch weet je nooit wat er gaat gebeuren en waar je geen aandacht aan hoeft te schenken. Volgend jaar is het laatste seizoen van Lewis Hamilton bij Mercedes. Als er geen verlenging komt, heeft hij wellicht een mooi vooruitzicht voor de toekomst."