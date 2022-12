Adrian Newey is misschien wel de bekendste (en beste) ontwerper van Formule 1-auto's, maar ook voor zijn periode in de koningsklasse schetste hij al winnende wagens. Zo won de March 86C, zijn ontwerp, in 1986 de CART-titel en ook de Indianapolis 500. Eind 1986 voegde Newey zich bij het Haas Lola F1 Team, maar dat team trok dat jaar toch de stekker uit het project. Voor 1987 keerde hij terug naar CART en was daar race engineer van Mario Andretti. In 1988 stapte hij definitief over naar F1.

Na een aantal jaren bij March, dat later Leyton House werd, vervolgde Newey zijn loopbaan bij het legendarische team van Williams. Dat team hielp bij in een zevenjarige werkperiode naar 59 Grands Prix-zeges, 78 pole-positions en vier coureurskampioenschappen. In 1997 stapte Newey over naar McLaren. Daar werd Mika Hakkinen met zijn auto in 1998 en 1999 kampioen. Williams en McLaren waren twee formaties die zich al lang en breed hadden bewezen in de Formule 1. Toch ging Newey in op het aanbod van Red Bull Racing om daar als technisch directeur aan de slag te gaan.

"Ja, ik was best nerveus", zegt Newey over de stap naar de Oostenrijkse formatie. "Ik had het geluk dat ik al bij twee grote teams had gewerkt en daar F1-races en kampioenschappen won. Ik vond het bij McLaren echter wat saai worden. Ik had na mijn tijd bij Leyton House het idee dat er nog unfinished business lag bij een team waar ik vanaf begin bij betrokken kon worden. Het winnen van titels werd toen weer een verre droom, maar het proberen te winnen van wedstrijden trok me echt."

Christian Horner was de nieuwbakken teambaas bij het team - Red Bull begaf zich in 2005 voor het eerst op de grid - van de energiedrankjesfabrikant en zag de overstap van Newey een jaar later als een soort test. "Red Bull stond algemeen bekend als een mooie tijd met feestjes, het team met het energy station en een bepaalde vibe. Wat ontbrak was een duidelijke technische richting", aldus de Brit op de site van Red Bull Racing. "Ik ben altijd fan geweest van Adrian en zijn auto's. Bijvoorbeeld die van Leyton House eind jaren tachtig. Adrian was de allerbeste die de Formule 1 ooit zag. Het was de vraag hoe we Adrian konden verleiden om bij Red Bull te komen."

De Britse chef stipt aan dat Newey van groot belang is geweest in het succes dat de renstal had en nog steeds heeft. "Adrian is de enige man op de wereld die lucht ziet", vervolgt Horner. "Hij leeft in The Matrix. Hij is nu al jaren de dirigent van het technische orkest, maar zit er nog steeds bovenop gezien zijn tekentafel. Ik moest ruzie maken met Ron Dennis om hem bij McLaren weg te krijgen. We hebben natuurlijk hoogte- en dieptepunten gehad in al die jaren, maar het was altijd leuk. We kregen veel steun van Dietrich Mateschitz en Helmut Marko. Dat stelde ons in staat om ons te kunnen richten op het worden van het beste raceteam."

Horner en Newey gaan in 2023 gewoon verder bij Red Bull Racing. Dit houdt in dat Newey met zijn negentiende Formule 1-seizoen begint bij het Oostenrijkse team, voor Horner is dit eentje meer.