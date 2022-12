Mercedes bevestigt komst Mick Schumacher als derde rijder

Mick Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het team van Haas en plakte daar in 2022 nog een seizoen aan vast. De Amerikaanse formatie was echter niet tevreden met de progressie van de Duitser en besloot afscheid van hem te nemen. Volgens de leiding van Haas miste Schumacher de nodige ervaring. Ervaring die opvolger Nico Hülkenberg wel heeft. Kort na de bekendmaking van het vertrek van de jonge Duitser liet Mercedes-teambaas Toto Wolff zich ontvallen wel interesse te hebben in de dienst van de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Mercedes heeft nu officieel bekendgemaakt dat Schumacher zich als derde rijder bij Mercedes voegt. Hiermee wordt de beroemde naam weer onderdeel van het merk met de ster. Schumacher senior reed namelijk tussen 2010 en 2012 drie F1-seizoenen voor het Duitse merk. "Ik ben verheugd om als reserverijder onderdeel te worden van Mercedes in 2023. Ik ga alles geven om bij te dragen aan hun prestaties in deze zeer competitieve en professionele omgeving", zegt Schumacher. "Ik zie dit als een nieuwe start. Ik heb er heel veel zin in en ben Toto en iedereen die hierbij betrokken is enorm dankbaar voor hun vertrouwen in mij. De Formule 1 is een enorm fascinerende wereld en je stopt nooit met leren, dus ik kijk ernaar uit om meer kennis in mij op te nemen en er alles aan te doen om van waarde te zijn voor Mercedes."

Teambaas Toto Wolff zegt het volgende over de aanstelling van Schumacher als reserve. "Mick is een getalenteerde jonge coureur en we zijn enorm verheugd dat hij zich bij ons team voegt. Hij is een harde werker, heeft een kalme en methodische aanpak en is nog altijd hongerig om als coureur te leren en beter te worden. Dit zijn allemaal belangrijke kwaliteiten en we zijn blij dat hij ons gaat helpen met het ontwikkelen van de W14. We weten ook dat hij er klaar voor is om met weinig voorbereidingtijd in kan stappen om Lewis of George te vervangen indien nodig, want hij heeft inmiddels twee jaar ervaring in de Formule 1."

Mercedes moest voor 2023 op zoek naar een nieuwe reservecoureur, nadat het beide reserves van 2022 zag vertrekken. Dat hangt ook samen met het vertrek van de Duitse fabrikant uit de Formule E. Zo gaat Stoffel Vandoorne in het elektrische kampioenschap racen voor DS Penske, terwijl hij als test- en reservecoureur aan de slag gaat bij Aston Martin F1. Nyck de Vries maakt zich intussen op voor zijn eerste volledige F1-seizoen, waarbij hij voor AlphaTauri aan de slag gaat.