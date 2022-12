Waarom Alex Palou niet te veel aan mogelijke F1-toekomst denkt

De afgelopen jaren heeft Alex Palou definitief zijn doorbraak beleefd. Na weinig succesvolle jaren in de GP3 Series koos hij voor een pad dat hem via Japan uiteindelijk naar de IndyCar Series bracht. Daar verdiende hij met goede prestaties in zijn debuutjaar 2020 meteen een plekje bij topteam Chip Ganassi Racing, waarvoor hij in 2021 al kampioen werd. De titel wist hij dit jaar niet te verdedigen, maar toch kan de coureur uit Sant Antoni de Vilamajor terugkijken op een bijzonder jaar. Zo mocht hij tijdens de eerste vrije training voor de GP van de Verenigde Staten namens McLaren debuteren in een officiële F1-sessie, nadat hij eerder in het jaar al met de MCL35M uit 2021 had getest.

In 2023 zet Palou opnieuw een stap richting de Formule 1, want hij gaat aan de slag als reservecoureur van McLaren. Dat combineert hij met een nieuw IndyCar-seizoen in dienst van Ganassi en die werkzaamheden krijgen de voorkeur boven het werk als F1-reserve. "Ik richt me 100 procent op IndyCar. Bij de aankondiging van mijn reserverol hebben we benadrukt dat ik die rol alleen vervul als het niet clasht met het IndyCar-programma", zegt Palou in gesprek met Motorsport.com over de balans tussen zijn werkzaamheden in 2023. "En eerlijk gezegd heb ik het liever zo. Ik wil niet bij de Indy 500 zijn en denken dat ik mogelijk iemand moet vervangen omdat een McLaren-coureur hoofdpijn heeft... Dat wil ik niet. Als het niet botst met IndyCar, dan wil ik liever het team op de baan helpen dan dat ik thuiszit. Zodra het kampioenschap erop zit, voeg ik me bij hen."

Vast racezitje in F1 2023 nooit een echte optie

Voorlopig heeft Palou geen nieuwe F1-tests gepland met McLaren, al verwacht hij daar op korte termijn wel over te praten met het team. Toch is hij niet obsessief bezig met een mogelijke overstap naar de koningsklasse, ondanks zijn ambities om die stap ooit te zetten. "Ik denk er niet al te veel aan. Natuurlijk weet ik dat F1 de top van de autosport is. Daarom heb ik de kans gegrepen om me bij een team te voegen, ook al is het als reserve", legt hij uit, om te benadrukken dat hij al blij is met de testdagen die hij in 2022 kon afwerken. "En in 2023 ga ik nog meer leren, maar ik denk niet aan het mogelijk krijgen van de kans. Mijn vader vindt dat ik iedere dag al in een pretpark ben. Als ik een ticket krijg om naar een groter pretpark te gaan, dan zeg ik natuurlijk geen 'nee'. Maar ik denk nog niet aan dat grotere pretpark, want het huidige park is al heel mooi. Daar focus ik mij op. Ik heb niet gedacht aan racen in F1 in 2024. Dat zou geweldig zijn, maar ik denk dat het heel lastig wordt."

Alex Palou tijdens zijn eerste officiële F1-training tijdens de GP van de Verenigd Staten. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Met betrekking tot 2023 wist Palou ook dat het moeilijk zou worden om als vaste racecoureur aan de slag te gaan in F1. Daarom vond de 25-jarige coureur het ook belangrijk om actief te blijven in IndyCar, want een sabbatical om alles op een debuut in 2024 te zetten zag hij niet zitten. "Het was mij duidelijk dat het niet zou gebeuren, maar ik wist ook dat ik zou blijven racen. Ik wist dat ik niet zonder stoeltje moest komen te zitten, dus het bestond wat mij betreft niet dat ik niet in IndyCar zou racen. Maar het was nooit het idee om in 2023 als racecoureur in F1 te zijn. Daar was geen enkele kans op, ik wist dat 2023 gecoverd was", aldus Palou.

Nieuwe deal Ganassi en Palou pas na Laguna Seca rond

De totstandkoming van zijn IndyCar-programma voor 2023 had overigens nog wel wat voeten in de aarde. Aanvankelijk kondigde Ganassi aan dat hij aan zou blijven, maar luttele minuten later maakte de coureur zelf kenbaar dat hij niet zou blijven. Vervolgens kondigde McLaren zijn komst aan, met juridisch getouwtrek tot gevolg. Uiteindelijk slaagden de teams erin om tot een deal te komen, waardoor Palou toch bij Ganassi blijft en dat kan combineren met een reserverol in F1. De kwestie heeft hem gedurende het seizoen wat energie gekost, al leek hij er bij de seizoensfinale in Laguna Seca geen last van te hebben. Daar won Palou vanaf startpositie elf met een halve minuut voorsprong op nummer twee Josef Newgarden.

Toch liet een oplossing toen nog op zich wachten. "Nee, we hadden nog geen overeenkomst. Het was nog niet rond bij de laatste race, dat staat vast. Pas twee dagen later tekenden we iets en was iedereen tevreden", herinnert Palou zich. Wel wist hij tijdens het raceweekend in Californië al dat er een deal zou komen. "Er was niet één moment dat alles veranderde, maar we gingen in elkaars schoenen staan om elkaar te begrijpen. We hebben veel gepraat, vooral bij de laatste race in Laguna Seca. Daar wist ik dat het opgelost zou worden. Ik wist niet of dat in één dag of twee weken zou gebeuren, maar ik wist dat er een oplossing zou komen."