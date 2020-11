Racing Point verdedigt dubieuze pitstop van Perez

De Mexicaan reed een dijk van een wedstrijd op Imola. Hij stoomde van de elfde plaats op naar de vierde stek toen men tijdens de safety car-fase besloot om de coureur nog eens naar binnen te halen. Reden hiervoor was het feit dat Perez op de hardste compound stond, die bij de herstart lastig op te warmen was. Voor de laatste rondjes switchte Perez daarom weer naar softs, maar hij gaf daardoor wel kostbare posities op de baan op. Na de herstart verloor Perez vervolgens ook nog een plek ten opzichte van Daniil Kvyat, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de zesde plaats. De pitstop was dus behoorlijk kostbaar, maar volgens Green wel de juiste.

“De race viel volledig onze kant op”, begon Green. “Tot de safety car reed Checo zich knap naar voren, hij was heel snel. Hij haalde de coureurs in door langer door te rijden op de mediums, dat deed hij heel goed. De auto was sterk en we waren blij met hoe het ging. De safety car was het slechtste scenario. Daar waren we niet op voorbereid. Het was een lastige beslissing. We stonden op de harde banden, de auto was echt afgesteld op de langere runs. Voor de race waren we al nerveus voor een eventuele herstart op de harde banden. Ik denk dat we daardoor problemen zouden krijgen. Het veiligste was om hem binnen te halen en weer naar buiten te sturen op een nieuwe set sfots, dan hoefden we ons daar geen zorgen over te maken. We dachten dat anderen hetzelfde zou doen, maar dat hangt natuurlijk ook af van de afstelling voor de race. Ik denk dat het laat zien hoe goed ons racetempo was, we hadden de wagen afgesteld om zuinig te zijn op de banden en ze niet te heet te laten worden. Het was achter de safety car altijd lastig geweest.”

Green vervolgde dat de crash van George Russell achter de safety car de situatie nog erger had kunnen maken: “Met een tweede incident achter de safety car, dat konden we niet voorspellen. Het aantal ronden dat we hadden om in te halen was nog lager, dat werkte ons ook tegen. Met de kennis van nu hadden we een andere beslissing genomen, maar op dat moment hebben we denk ik de juiste beslissing genomen.”

Perez noemde het een ‘pijnlijke dag’ waarin hij weer een podium liet liggen. Ondanks dat Racing Point over een van de beste wagens van het middenveld beschikt, heeft de Mexicaan dit jaar nog geen podium gescoord. Ook liet het team uit Silverstone kostbare punten liggen in de strijd om de derde plaats. Het team zakte naar P5 en staat nu negen punten achter Renault.

